Держбюджет отримав понад 13,2 мільярдів «податку на Google»

17:37 14.11.2025 |

Економіка

 

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google".

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Вона зазначила, що компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України сплатили до бюджету:

- 136,0 млн євро;
- 165,2 млн доларів США.

За її словами, найбільші суми податку сплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.

З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб - нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи-нерезиденти, повідомила Карнаух.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0423
  0,0218
 0,05
EUR
 1
 48,9835
  0,1008
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0050  0,07 0,15 42,0350  0,06 0,15
EUR 48,8200  0,05 0,11 48,8600  0,07 0,14

