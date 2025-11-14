Держбюджет отримав понад 13,2 мільярдів «податку на Google»

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google".

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Вона зазначила, що компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України сплатили до бюджету:

- 136,0 млн євро;

- 165,2 млн доларів США.

За її словами, найбільші суми податку сплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.

З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб - нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи-нерезиденти, повідомила Карнаух.