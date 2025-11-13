Фінансові новини
- 13.11.25
- 19:31
Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро - Фонд
18:21 13.11.2025 |
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) незабаром почне роботу в Україні для обговорення потенційної нової програми, обговорення під час неї будуть зосереджені на політиці захисту макроекономічної стабільності України, забезпеченні стійкості боргу та просуванні політики структурних реформ, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.
"І в цій структурній політиці буде зосереджено особливу увагу на реформах для сприяння мобілізації внутрішніх доходів та, звичайно, на посиленні боротьби з корупцією", - сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
За словами Козак, у питанні фінансування першою критично важливою частиною обговорення буде мобілізація внутрішніх доходів та здатність використовувати місцевий внутрішній ринок для фінансування, а також постійний акцент на контролі витрат, включаючи питання надійного бюджету на 2026 рік.
Другою частиною обговорення фінансування, зазначила директорка Фонду з комунікацій, є міжнародна підтримка: який її обсяг може бути включений до програми і якими мають бути умови її надання, щоб була збережена стійкість боргу України.
"Щодо будь-яких точних цифр щодо дефіциту фінансування, то, оскільки обговорення тривають, і місія розпочнеться дуже скоро, було б передчасно надавати чіткі оцінки потреб, але, звичайно, це буде критично важливою частиною обговорень, які відбуватимуться під час місії", - наголосила Козак.
Вона уточнила, що частина роботи місії полягає у взаємодії з міжнародними партнерами для пошуку або визначення відповідних інструментів фінансування для підтримки України.
В той же час представниця МВФ ухилилася від відповіді на запитання, чи приїде до України директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.
Як повідомлялось, наразі діє 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року. Спершу вона передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд - у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо - на 2026-2029 рр.
Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ - від $150 до $170 млрд. За його словами, наразі непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд.
Обсяг репараційного кредиту, можливість якого зараз розглядає ЄС і який може стати основою нової програми, складає EUR130-140 млрд, але кілька країн поки блокують його практичну реалізацію.
