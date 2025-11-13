Авторизация

Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

 

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в січні-жовтні збільшився у 3,6 раза порівняно з таким самим періодом 2024 року - до $1,397 млрд, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно зі статданими, найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозили з Румунії (19,5% загального експорту цієї продукції, або $272,1 млн), Чехії (18,2%, $254,6 млн), та Польщі (12,6%, $175,3 млн), тоді як рік тому це були Китай ($88,3 млн), Туреччина ($80,6 млн) і Чехія ($54,6 млн).

У жовтні імпорт цього обладнання збільшився на 89,3% порівняно з торішнім жовтнем - до $187,8 млн, що, однак, на 2% менше показника вересня-2024.

Експорт електрогенераторів у січні-жовтні Україна здійснила в незначних обсягах ($3,6 млн), переважно постачаючи їх до Чехії, Латвії та Болгарії.

Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за десять місяців імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився на 53,4% - до $1,06 млрд, здебільшого їх завозили з Китаю ($740,6 млн, або 70,2%), а також з В'єтнаму ($96,2 млн, 9%) і Тайваню ($53,8 млн, 5%).

Торік найбільшими постачальниками були Китай з часткою 82%, Болгарія (3,1%) і Чехія (3%).

Водночас у жовтні-2025 імпорт цієї продукції збільшився на 13,2% до жовтня-2024 - до $144,9 млн.

Водночас Україна в січні-жовтні експортувала акумулятори на $43,9 млн, переважно в Польщу (33%), Німеччину (12,9%) та Францію (11,9%), тоді як торік експорт складав $34,1 млн, з них майже 30% у Польщу, 14,7% до Франції та 11% в Німеччину.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

