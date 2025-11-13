ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету: 507,8 млрд грн за 10 місяців

Податок на доходи фізичних осіб - одне із головних джерел фінансування держави та громад. ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету. За 10 місяців поточного року платники перерахували 507,8 млрд грн цього податку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, це на 18,4% більше, ніж торік.

Найбільші надходження забезпечили платники:

- Києва (118,9 млрд грн),

- Дніпропетровщини (50 млрд грн),

- Львівщини (34,1 млрд грн),

- Київщини (30,4 млрд грн).

«Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО - це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави», - додала Леся Карнаух.

Нагадуємо! У 2025 році ставка ПДФО становить 18 %, і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.

Роботодавці зобовʼязані виступати податковими агентами - утримувати та перераховувати ПДФО із заробітної плати працівників до бюджету.

Фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів (наприклад, від надання послуг або оренди майна), повинні самостійно подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок.