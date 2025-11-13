Авторизация

Президент підписав закон про угоду з Хорватією щодо співпраці у протимінній діяльності

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності" (№ 4661-IX), повідомила пресслужба парламенту.

У Раді зазначили, що угода передбачає обмін досвідом, підготовку фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування українських територій.

"Ратифікація документа зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та підвищує безпеку українських громадян", - наголосили в парламенті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Хорватія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

