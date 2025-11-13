Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала від Євросоюзу 5,9 мільярдів євро

 

Україна отримала від Європейського Союзу 5,9 мільярдів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans - завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів, зазначила вона.

Водночас €1,8 млрд - у межах Ukraine Facility.

"Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни - найбільшої у Європі з часів Другої світової.

Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне - оборону", - підкреслила Свириденко.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес