Мінсоцполітики завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця 2025р - Улютін

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що відомство завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року.

"Пенсійна система має бути прозорою та справедливою для всіх громадян. Ми завершимо розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року. Базові державні виплати будуть формуватися залежно від можливостей державного бюджету, а солідарна частина пенсії безпосередньо від внесків громадян, що забезпечить прозорість і фінансову стійкість системи", - цитує Улютіна прес-служба.

Раніше у відомстві повідомили, що оновлена модель пенсійного забезпечення в Україні передбачатиме базову виплату для людей старшого віку, трансформацію спеціальних пенсій у професійні, оновлення підходів до накопичувальної системи, додаткові виплати за бойовий досвід.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак (тепер заступниця міністра економіки) повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено. В свою чергу, Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

3 січня 2025 року Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

27 січня 2025 року Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

18 серпня 2025 року міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

17 жовтня 2025 року Улютін заявив, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів.