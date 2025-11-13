В Україні суттєво зросли продажі гібридних авто

В Україні у жовтні 2025 року автопарк поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 57% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у жовтні минулого року.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (377 од.)

Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (95 од.). Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (84 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (79 од.). Також у лідерській трійці: Fusion US (76 од.) та TOYOTA RAV-4 (66 од.).