"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
В Україні суттєво зросли продажі гібридних авто
10:27 13.11.2025
В Україні у жовтні 2025 року автопарк поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 57% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у жовтні минулого року.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (377 од.)
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (95 од.). Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (84 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (79 од.). Також у лідерській трійці: Fusion US (76 од.) та TOYOTA RAV-4 (66 од.).
