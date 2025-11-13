Фінансові новини
З наступного року наукові установи фінансуватимуться за новою формулою - Лісовий
09:53 13.11.2025 |
В Україні з наступного року наукові установи фінансуватимуться за новою формулою.
Про це сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час форуму до Всесвітнього дня науки 2025: Україна, передає кореспондент Укрінформу.
"З 1 січня 2026 року запускається нова формула базового фінансування. Для гуманітарних наук 20% коштів підуть на сучасне обладнання, 18% - на накладні витрати, 62% - заробітна плата та інші видатки. Для природничих наук 35% - на сучасне обладнання, 18% - накладні витрати, 47% - заробітна плата. У проєкті бюджету уряд на наступний рік передбачив майже 3 млрд грн на підтримку науки саме за цією моделлю", - зазначив Лісовий.
Він наголосив, що впровадження нової моделі "дасть змогу підвищити зарплати науковцям, оновити лабораторії і залучати молодих дослідників".
Загалом, за його словами, додаткове фінансування отримають 158 наукових установ та 110 університетів, які "найуспішніше провадять наукову діяльність".
