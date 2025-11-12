Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АМКУ оштрафував низку компаній за змову на торгах на понад 29 мільйонів
14:34 12.11.2025 |
Антимонопольний комітет України 11 листопада 2025 року ухвалив шість рішень щодо спотворення суб'єктами господарювання результатів торгів; загальна сума накладених штрафів - понад 29 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМКУ.
Першим рішенням визнано, що ТОВ «Технології бізнеса» та ТОВ «Київський асфальтобетонний завод №8» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосувалися спотворення результатів 14 торгів очікуваною вартістю 245,3 млн грн на закупівлю солі дорожними організаціями у 2022 році.
Під час розслідування справи було встановлено обставини та факти, що свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб'єктів господарювання і, як результат, - про усунення конкуренції між учасниками торгів. На відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5,36 млн грн.
Ще одним рішенням визнано порушеннями конкуренції дії ТОВ «БМП Краматорськ» та ТОВ «Будартель СХ 65» під час трьох торгів на закупівлю послуг із капітального ремонту та реставрації.
Торги з очікуваною вартістю 39,13 млн грн проводили у 2018 - 2020 роках департамент капітального будівництва Донецької ОДА та КП «Миколаївське управління капітального будівництва».
На компанії «БМП Краматорськ» та «Будартель СХ 65» накладено штрафи на загальну суму 1,62 млн грн.
Також виявлено змову на торгах за участю ТОВ «Запоріжінжинірінг-Груп» і ТОВ «МК Профістрой» у 2023 році, коли відділ Слобожанської селищної ради у 2023 році закуповував роботи з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду очікуваною вартістю 10,22 млн грн.
За вчинені дії на порушників накладено штрафи на загальну суму 6,7 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|АМКУ оштрафував низку компаній за змову на торгах на понад 29 мільйонів
|Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони
|Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $64,6 за барель
|Міністр економіки прокоментував розпуск наглядової ради «Енергоатому»
|Ціни на газ тримаються за попит і курс
|Україна стала «дроновою наддержавою» та випускає 4 млн БПЛА на рік – Bloomberg
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini