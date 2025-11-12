АМКУ оштрафував низку компаній за змову на торгах на понад 29 мільйонів

Антимонопольний комітет України 11 листопада 2025 року ухвалив шість рішень щодо спотворення суб'єктами господарювання результатів торгів; загальна сума накладених штрафів - понад 29 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМКУ.

Першим рішенням визнано, що ТОВ «Технології бізнеса» та ТОВ «Київський асфальтобетонний завод №8» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосувалися спотворення результатів 14 торгів очікуваною вартістю 245,3 млн грн на закупівлю солі дорожними організаціями у 2022 році.

Під час розслідування справи було встановлено обставини та факти, що свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб'єктів господарювання і, як результат, - про усунення конкуренції між учасниками торгів. На відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5,36 млн грн.

Ще одним рішенням визнано порушеннями конкуренції дії ТОВ «БМП Краматорськ» та ТОВ «Будартель СХ 65» під час трьох торгів на закупівлю послуг із капітального ремонту та реставрації.

Торги з очікуваною вартістю 39,13 млн грн проводили у 2018 - 2020 роках департамент капітального будівництва Донецької ОДА та КП «Миколаївське управління капітального будівництва».

На компанії «БМП Краматорськ» та «Будартель СХ 65» накладено штрафи на загальну суму 1,62 млн грн.

Також виявлено змову на торгах за участю ТОВ «Запоріжінжинірінг-Груп» і ТОВ «МК Профістрой» у 2023 році, коли відділ Слобожанської селищної ради у 2023 році закуповував роботи з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду очікуваною вартістю 10,22 млн грн.

За вчинені дії на порушників накладено штрафи на загальну суму 6,7 млн грн.