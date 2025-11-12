Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони
14:30 12.11.2025 |
Заступник міністра оборони Сергій Боєв обговорив із аташе з питань озброєння Франції Фредеріком Балем та керівником Представництва групи французьких підприємств оборонної і безпекової галузей наземного та аероназемного сектору в Україні Тома Моро розвиток спільних проєктів у ОПК.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони», - наголосив Боєв.
Як зазначається, сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів. Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості: виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них; ремонт техніки; тестування інноваційних рішень; постачання компонентів; а також розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.
Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|АМКУ оштрафував низку компаній за змову на торгах на понад 29 мільйонів
|Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони
|Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $64,6 за барель
|Міністр економіки прокоментував розпуск наглядової ради «Енергоатому»
|Ціни на газ тримаються за попит і курс
|Україна стала «дроновою наддержавою» та випускає 4 млн БПЛА на рік – Bloomberg
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini