Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони

Заступник міністра оборони Сергій Боєв обговорив із аташе з питань озброєння Франції Фредеріком Балем та керівником Представництва групи французьких підприємств оборонної і безпекової галузей наземного та аероназемного сектору в Україні Тома Моро розвиток спільних проєктів у ОПК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони», - наголосив Боєв.

Як зазначається, сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів. Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості: виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них; ремонт техніки; тестування інноваційних рішень; постачання компонентів; а також розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні.