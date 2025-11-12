Україна за 10 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 1,5%, імпорт зріс на 14,5%

Металургійні підприємства України в січні-жовтні поточного року наростили надходження від експорту чорних металів на 1,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $2 млрд 705,363 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у середу, на чорні метали за цей період припало 8,12% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,68% за січень-жовтень-2024.

У жовтні надходження від експорту склали $312,781 млн, тоді як попереднього місяця - $308,547 млн.

Водночас Україна за січень-жовтень-2025 збільшила імпорт аналогічної продукції на 14,5% - до $1 млрд 433,839 млн. У жовтні ввезено продукції на $136,266 млн.

Крім того, у січні-жовтні-2025 Україна зменшила експорт металовиробів на 3,1% - до $774,144 млн. У жовтні їх експортовано на $81,836 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 16,4% - до $1 млрд 46,223 млн. У жовтні цієї продукції ввезено на $145,558 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2024 році наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна за минулий рік наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% - до $1 млрд 478,814 млн.

Україна у 2023 році скоротила надходження від експорту чорних металів на 41,6% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,72 млн, на чорні метали за цей період припало 7,3% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,3%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,05 млн.

Крім того, у 2023 році Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з 2022 роком - до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів зріс на 40,3% - до $902,57 млн.