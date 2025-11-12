Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за 10 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 1,5%, імпорт зріс на 14,5%

12:14 12.11.2025 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в січні-жовтні поточного року наростили надходження від експорту чорних металів на 1,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $2 млрд 705,363 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у середу, на чорні метали за цей період припало 8,12% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,68% за січень-жовтень-2024.

У жовтні надходження від експорту склали $312,781 млн, тоді як попереднього місяця - $308,547 млн.

Водночас Україна за січень-жовтень-2025 збільшила імпорт аналогічної продукції на 14,5% - до $1 млрд 433,839 млн. У жовтні ввезено продукції на $136,266 млн.

Крім того, у січні-жовтні-2025 Україна зменшила експорт металовиробів на 3,1% - до $774,144 млн. У жовтні їх експортовано на $81,836 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 16,4% - до $1 млрд 46,223 млн. У жовтні цієї продукції ввезено на $145,558 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2024 році наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна за минулий рік наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% - до $1 млрд 478,814 млн.

Україна у 2023 році скоротила надходження від експорту чорних металів на 41,6% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,72 млн, на чорні метали за цей період припало 7,3% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,3%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,05 млн.

Крім того, у 2023 році Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з 2022 роком - до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів зріс на 40,3% - до $902,57 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес