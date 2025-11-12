Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за 10 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 1,5%, імпорт зріс на 14,5%
12:14 12.11.2025 |
Металургійні підприємства України в січні-жовтні поточного року наростили надходження від експорту чорних металів на 1,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $2 млрд 705,363 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у середу, на чорні метали за цей період припало 8,12% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,68% за січень-жовтень-2024.
У жовтні надходження від експорту склали $312,781 млн, тоді як попереднього місяця - $308,547 млн.
Водночас Україна за січень-жовтень-2025 збільшила імпорт аналогічної продукції на 14,5% - до $1 млрд 433,839 млн. У жовтні ввезено продукції на $136,266 млн.
Крім того, у січні-жовтні-2025 Україна зменшила експорт металовиробів на 3,1% - до $774,144 млн. У жовтні їх експортовано на $81,836 млн.
Імпорт металовиробів за цей період зріс на 16,4% - до $1 млрд 46,223 млн. У жовтні цієї продукції ввезено на $145,558 млн.
Як повідомлялося, метпідприємства України у 2024 році наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна за минулий рік наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% - до $1 млрд 478,814 млн.
Україна у 2023 році скоротила надходження від експорту чорних металів на 41,6% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,72 млн, на чорні метали за цей період припало 7,3% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,3%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,05 млн.
Крім того, у 2023 році Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з 2022 роком - до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів зріс на 40,3% - до $902,57 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $64,6 за барель
|Міністр економіки прокоментував розпуск наглядової ради «Енергоатому»
|Ціни на газ тримаються за попит і курс
|Україна стала «дроновою наддержавою» та випускає 4 млн БПЛА на рік – Bloomberg
|Повний аудит «Енергоатому» проведуть за 90 днів робочих днів
|Україна за 10 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 1,5%, імпорт зріс на 14,5%
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini