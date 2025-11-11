Авторизация

Пільги зі сплати мита у жовтні склали 43,4% від суми надходжень до бюджету

17:54 11.11.2025 |

Економіка

 

У жовтні 2025 року до державного бюджету перераховано 67 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 29,1 млрд грн, що становить 43,4% від суми надходжень до бюджету.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"Порівняно з жовтнем 2024 року обсяг наданих преференцій зріс на 7,2 млрд грн або на 32,9%. Тоді цей показник становив 21,9 млрд грн", - говориться у повідомленні.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення - 41%, це 12 млрд грн. Ще 23%, 6,6 млрд грн, склали пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів.

Звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю" - 14% (4 млрд грн), пільги при ввезенні електромобілів - 9% (2,6 млрд грн), пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури - 8% (2,2 млрд грн).

Ще 6%, а це 1,8 млрд грн - це інші пільги відповідно до законодавства.

"Загалом за 10 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів становив 253,2 млрд грн, що на 40,6% більше аналогічного показника 2024 року, коли преференцій було надано на 180,1 млрд грн", - повідомляє митниця.

За матеріалами: Економічна правда
 

