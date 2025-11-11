Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження

За даними у системі Prozorro, у 2023 році витрати на будівельні закупівлі в Україні становили 296 млрд грн, а у 2024 році - 280 млрд грн. Тобто щороку державні замовники витрачають на будівництво та відбудову приблизно $7-8 млрд або близько 4% ВВП країни.

Такі ж обсяги будуть досягнуті і за підсумками 2025 року, свідчать підрахунки проєкту "Контроль витрат на відновлення", який готують Центр економічної стратегії (ЦЕС) та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій на замовлення ЄС.

"Майже 300 млрд грн щорічно або $7-8 млрд витрачається щороку на будівництво та відбудову. Цього року, за нашими оцінками, буде досягнута приблизно така сама сума. Причому третина закупівель традиційно припадає на четвертий квартал кожного року", - зазначила старша економістка ЦЕС Наталія Колесніченко.

За її словами, виокремити дані виключно щодо відбудови неможливо, проте вони входять до загальної суми.

При цьому 78% закупівель на будівництво та відновлення відбувається лише з одним учасником, свідчать дані у Prozorro за перші три квартали 2025 року. У 2023 та 2024 роках цей показник становив 75% та 77% відповідно. Тобто усі три роки переважають закупівлі з одним учасником, при цьому рівень конкурентності закупівель поступово погіршується.

"Якби на тендерах було багато учасників, Україна могла би заощаджувати значні кошти та спрямовувати їх на будівництво додаткових об'єктів. Адже саме висока конкуренція призводить до зменшення ціни", - зазначила Колесніченко.

Наприклад, на тендері з розробки проектної документації для ремонту автомобільної дороги, який цьогоріч проводила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, вартість знизилась на 70%, адже на цей тендер прийшло 17 учасників, додала експертка.

За підрахунками авторів дослідження, загалом в Україні за три роки відновлено 46% пошкоджених медичних та 28% освітніх закладів, спрямовано більше $1 млрд на компенсацію за руйнування житла. Однак це значно менше, ніж оцінки коштів, потрібних на відновлення згідно з RDNA4 ($193 млрд на відновлення житла, освіти, медицини, соціальної та муніципальної інфраструктури).

Третій рік поспіль в Києві та Київській області обсяги будівельних закупівель найбільші, проте, у цьому регіоні ці закупівлі дуже рідко є саме відбудовою. Водночас Дніпропетровська, Харківська та Одеська області, які також зазнають дуже багато руйнувань з боку агресора, є серед лідерів​ закупівель на будівництво.

Як повідомлялося, згідно зі звітом Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття оцінюються у $524 млрд. За рік ця сума зросла на $38 млрд.