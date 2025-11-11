Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року

15:54 11.11.2025

Економіка

 

З 1 січня 2027 року Україна переходить на нову класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA, гармонізовану з Європейським Союзом, яка замінить чинний КВЕД-2010 та забезпечить сумісність українських економічних даних зі статистикою країн ЄС. Про це повідомляє Держстат.

Нову класифікацію затверджено наказом Державної служби статистики від 28 жовтня 2025 року №191.

Класифікація видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA) є частиною системи статистичних класифікацій, що застосовуються для здійснення статистичних спостережень.

Її основний принцип полягає в об'єднанні підприємств, які виготовляють схожі товари чи послуги або використовують подібні технологічні процеси, у відповідні класифікаційні групи з присвоєнням їм унікального коду.

Кожна група отримує свій код для визначення основного й другорядного виду діяльності підприємств, їхніх підрозділів і ФОПів.

Перехід зумовлений кількома факторами: євроінтеграційним курсом України, гармонізацією статистичної методології з ЄС, запровадженням міжнародних стандартів збору й обробки даних, а також необхідністю точніше відображати види діяльності, які реально здійснюються в економіці.

У 2026 році триватиме перехідний період, під час якого бізнес зможе адаптуватися та за потреби оновити реєстраційні документи. Для більшості компаній зміни відбудуться автоматично, без необхідності додаткових дій.

Перереєстрація знадобиться лише окремим категоріям: якщо чинний КВЕД поділився на кілька окремих кодів через деталізацію діяльності, або якщо чинний код має складну відповідність, коли кілька старих кодів об'єднані чи перерозподілені на інші.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

