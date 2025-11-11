Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року
15:54 11.11.2025 |
З 1 січня 2027 року Україна переходить на нову класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA, гармонізовану з Європейським Союзом, яка замінить чинний КВЕД-2010 та забезпечить сумісність українських економічних даних зі статистикою країн ЄС. Про це повідомляє Держстат.
Нову класифікацію затверджено наказом Державної служби статистики від 28 жовтня 2025 року №191.
Класифікація видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA) є частиною системи статистичних класифікацій, що застосовуються для здійснення статистичних спостережень.
Її основний принцип полягає в об'єднанні підприємств, які виготовляють схожі товари чи послуги або використовують подібні технологічні процеси, у відповідні класифікаційні групи з присвоєнням їм унікального коду.
Кожна група отримує свій код для визначення основного й другорядного виду діяльності підприємств, їхніх підрозділів і ФОПів.
Перехід зумовлений кількома факторами: євроінтеграційним курсом України, гармонізацією статистичної методології з ЄС, запровадженням міжнародних стандартів збору й обробки даних, а також необхідністю точніше відображати види діяльності, які реально здійснюються в економіці.
У 2026 році триватиме перехідний період, під час якого бізнес зможе адаптуватися та за потреби оновити реєстраційні документи. Для більшості компаній зміни відбудуться автоматично, без необхідності додаткових дій.
Перереєстрація знадобиться лише окремим категоріям: якщо чинний КВЕД поділився на кілька окремих кодів через деталізацію діяльності, або якщо чинний код має складну відповідність, коли кілька старих кодів об'єднані чи перерозподілені на інші.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пільги зі сплати мита у жовтні склали 43,4% від суми надходжень до бюджету
|Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження
|3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків
|Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року
|Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії