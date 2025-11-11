Товарообіг України за 10 місяців становив $101 мільярд

Товарообіг України за січень - жовтень 2025 року становить $101 мільярд.

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.

Згідно з даними Державної митної служби України, у січні - жовтні 2025 року імпорт в Україну становив 67,8 млрд доларів США., а експорт з України - 33,2 млрд доларів США.

"При цьому оподаткований імпорт становив 51,8 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні - вересні 2025 року становило 0,52 дол./кг.

Найбільше товарів в Україну було імпортовано з Китаю - на 15,1 млрд дол., Польщі - на 6,4 млрд дол. і Німеччини - на 5,4 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,2 млрд дол., Туреччини - на 2,2 млрд дол., Німеччини - на 2 млрд дол.

У загальних обсягах ввезених за цей період товарів 68% становили машини, устаткування та транспорт - 27 млрд дол. (при митному оформленні до бюджету сплачено 168 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості - 10,4 млрд дол. (сплачено 81,1 млрд грн, або 14%), паливно-енергетичні матеріали - 8,5 млрд дол. (сплачено 167,9 млрд грн, або 29%).

Серед лідерів експорту є продовольчі товари - 18,2 млрд дол., метали та вироби з них - 3,9 млрд дол., машини, устаткування та транспорт - 3,1 млрд дол.

За 10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.