- 11.11.25
- 18:07
Товарообіг України за 10 місяців становив $101 мільярд
11:55 11.11.2025 |
Товарообіг України за січень - жовтень 2025 року становить $101 мільярд.
Про це повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.
Згідно з даними Державної митної служби України, у січні - жовтні 2025 року імпорт в Україну становив 67,8 млрд доларів США., а експорт з України - 33,2 млрд доларів США.
"При цьому оподаткований імпорт становив 51,8 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні - вересні 2025 року становило 0,52 дол./кг.
Найбільше товарів в Україну було імпортовано з Китаю - на 15,1 млрд дол., Польщі - на 6,4 млрд дол. і Німеччини - на 5,4 млрд дол.
Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,2 млрд дол., Туреччини - на 2,2 млрд дол., Німеччини - на 2 млрд дол.
У загальних обсягах ввезених за цей період товарів 68% становили машини, устаткування та транспорт - 27 млрд дол. (при митному оформленні до бюджету сплачено 168 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості - 10,4 млрд дол. (сплачено 81,1 млрд грн, або 14%), паливно-енергетичні матеріали - 8,5 млрд дол. (сплачено 167,9 млрд грн, або 29%).
Серед лідерів експорту є продовольчі товари - 18,2 млрд дол., метали та вироби з них - 3,9 млрд дол., машини, устаткування та транспорт - 3,1 млрд дол.
За 10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.
Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Пільги зі сплати мита у жовтні склали 43,4% від суми надходжень до бюджету
Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження
3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків
Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року
Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр
Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель
TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії