За чотири роки через Prozorro уклали земельні угоди на майже 8 мільярдів гривень

За чотири роки торгів через "Прозорро.Продажі" було реалізовано понад 30 тис. земельних ділянок (оренда, продаж ділянок тощо). Cукупна вартість угод за результатами земельних аукціонів в державній електронній системі сягнула майже 8 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Prozorro.sale.

"Майже 8 млрд грн - сукупна вартість угод за результатами земельних аукціонів в державній електронній системі Прозорро.Продажі з 2021 року. Це ціна, встановлена на торгах за продаж ділянок та щорічну оренду землі", - говориться у повідомленні.

За весь час реформи земельні торги в системі оголосили майже 3 тис. організаторів: громади, державний проєкт Земельний банк, приватні виконавці та приватні землевласники.

"За чотири роки через Прозорро.Продажі вони реалізували понад 30 тис. ділянок. Це оренда, продаж приватних сільгоспділянок та реалізація арештованих земель. Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства й надалі залишається забороненим", - говориться у повідомленні.

Три з чотирьох земельних аукціонів, що відбулися в системі з 2021 року, стосувалися земель сільськогосподарського призначення.

Зокрема, в системі оголосили торги майже три тисячі організаторів: громади, державний проект "Земельний банк", приватні виконавці та приватні землевласники.

Лідером за доходом від реалізації с/г земель є Земельний банк. За підсумками майже тисячі торгів переможці щорічно будуть сплачувати майже 1,1 млрд грн до бюджетів різних рівнів, говориться у повідомленні.

До трійки організаторів-лідерів за кількістю залучених коштів також входять Окнянська громада на Одещині з результатом майже 30,2 млн грн на рік за результатами 146 аукціонів та Буринська громада на Сумщині - майже 15,9 млн грн щорічно приносить оренда 294 с/г ділянок.

Найдорожчою с/г ділянкою, реалізованою через систему, є ділянка Зембанку площею майже 4000 га у Кіровоградській області: переможець щорічно сплачуватиме за неї понад 65,5 млн грн.

Серед ділянок іншого призначення найбільше коштів залучила Мурованська громада на Львівщині, яка продала 50 га землі промисловості, транспорту, енергетики за 102,7 млн грн.

Детальна інформація про всі земельні аукціони, включно з учасниками, стартовими та фінальними цінами, доступна у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale

"Прозорро.Продажі" - це державна електронна торгова система для проведення онлайн-аукціонів з продажу та оренди публічних активів, яка адмініструється акціонерним товариством, яке належить державі через Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.