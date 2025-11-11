Авторизация

ДБР цьогоріч викрило злочини, що завдали державі майже ₴13 мільярдів збитків

09:07 11.11.2025 |

Економіка

 

Державне бюро розслідувань цього року задокументувало злочини, через які держава зазнала збитків на 12,8 млрд грн, а також запобігло хабарям більш як на 44 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з протидії злочинам, які завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни. Упродовж січня - жовтня 2025 року працівники ДБР задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 12 млрд 793 млн грн. Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 44 млн грн», - ідеться у повідомлені.

З метою відшкодування завданих збитків слідчі наклали арешт на майно підозрюваних та обвинувачених на 1 млрд 850 млн грн.

ДБР цьогоріч викрило злочини, що завдали державі майже &#8372;13 мільярдів збитків

 

Як зазначається, до державного бюджету вже повернули понад 2 млрд 532 млн грн.

Зокрема, ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на понад 400 млн грн.

За матеріалами Бюро суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.

Також в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передані 15 млн грн, знайдених під час обшуку у колишнього депутата-регіонала.

Крім того, за ініціативи ДБР в управління державі передали понад 100 млн грн, вилучених в організаторів оборудок із закупівлею техніки для Збройних сил України.

За матеріалами ДБР суд арештував 1,5 млрд грн колишнього народного депутата, які передали в АРМА.
 

