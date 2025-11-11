Фінансові новини
Фонд держмайна за тиждень провів 12 аукціонів
23:31 10.11.2025 |
Фонд державного майна України провів 3 - 7 листопада 12 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив 494,12 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбуці.
"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 12 успішних аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 494,12 млн гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом у торгах змагалися 50 учасників, що в середньому становить 4,17 охочого на один лот. Така конкуренція сприяла зростанню ціни у 3,97 раза.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня стала група нежитлових приміщень у Києві. Ціна зросла зі стартових 347,5 тис. грн до фінальних 362 млн грн. Також попит серед інвесторів мав державний пакет акцій розміром 100,00 % АТ «Завод «Радіореле» у Харкові - ціна продажу перевищила 118 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій - 26% акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Івано-Франківська область), єдиний майновий комплекс ДП "Зарубинський спиртовий завод" (Тернопільська область), 97,54% акцій АТ «ЗАлК» (м. Запоріжжя).
Також у Фонді навели дані про орендні аукціони. Минулого тижня було проведено 45 успішних торгів з оренди державного майна на 654,4 тис. грн.
Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
