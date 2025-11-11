Авторизация

Фонд держмайна за тиждень провів 12 аукціонів

23:31 10.11.2025

Економіка

Фонд держмайна за тиждень провів 12 аукціонів

 

Фонд державного майна України провів 3 - 7 листопада 12 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив 494,12 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбуці.

"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 12 успішних аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 494,12 млн гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у торгах змагалися 50 учасників, що в середньому становить 4,17 охочого на один лот. Така конкуренція сприяла зростанню ціни у 3,97 раза.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня стала група нежитлових приміщень у Києві. Ціна зросла зі стартових 347,5 тис. грн до фінальних 362 млн грн. Також попит серед інвесторів мав державний пакет акцій розміром 100,00 % АТ «Завод «Радіореле» у Харкові - ціна продажу перевищила 118 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій - 26% акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Івано-Франківська область), єдиний майновий комплекс ДП "Зарубинський спиртовий завод" (Тернопільська область), 97,54% акцій АТ «ЗАлК» (м. Запоріжжя).

Також у Фонді навели дані про орендні аукціони. Минулого тижня було проведено 45 успішних торгів з оренди державного майна на 654,4 тис. грн.

Фонд держмайна за тиждень провів 12 аукціонів
 

