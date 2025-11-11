Фінансові новини
11.11.25
18:07
У Києві відкрили Вищу школу лобізму − перший центр підготовки лобістів міжнародного рівня
08:51 11.11.2025 |
У столиці урочисто відкрито Вищу школу лобізму - новий освітній центр та структурний підрозділ Національної асоціації лобістів України, який формуватиме професійне середовище лобістів за європейськими та американськими стандартами. Подія відбулася в готелі Hyatt Regency Kyiv і зібрала понад 100 учасників.
Серед гостей - народні депутати України, представники дипломатичного корпусу, міжнародного бізнесу та наукових інституцій. Вперше до навчального процесу в Україні офіційно долучилися практикуючі лобісти з США і Великої Британії, які викладатимуть спільно з українськими експертами та науковцями.
Лідер та директор проєкту Олексій Шевчук підкреслив, що запуск школи має прикладну мету - підготовку кадрів для економічного відновлення та інтеграції у західні ринки. «Лобізм для нас - це інструмент публічної політики, захисту конкуренції і залучення інвестицій. Ми створюємо прозорий, етичний і професійний ринок послуг, який працюватиме в інтересах держави, суспільства і бізнесу. Наші випускники повинні однаково впевнено діяти в Києві, Брюсселі і Вашингтоні», - зазначив Шевчук.
Під час відкриття презентовано флагманську міжнародну програму «Київ - Брюссель - Вашингтон». Мета програми - підготовка фахівців, здатних ефективно представляти і просувати інтереси України в європейських та американських інституціях, будувати партнерства з міжнародними компаніями, урядовими структурами і аналітичними центрами.
Ключові елементи програми будуть включати стандарти і регулювання лобізму в ЄС, США і Великій Британії, проєктування адвокаційних кампаній, робота з інституціями ЄС і Конгресом США, GR, public affairs і стратегічні комунікації, етичні кодекси, прозорість, запобігання конфлікту інтересів, лобізм як інструмент залучення інвестицій і регуляторних реформ
Історична довідка - як формувався лобізм у США і Європі
США. Американська модель є найбільш інституціоналізованою. У ХІХ столітті термін «лобіст» увійшов у вжиток як позначення осіб, що комунікували з конгресменами у кулуарах.
Сучасна система спирається на обов'язкову реєстрацію лобістів, звітність про клієнтів, бюджети і теми впливу, публічні реєстри та комплаєнс.
Принципи - прозорість контактів з посадовцями, розкриття витрат, обмеження подарунків і фінансування поїздок, дисциплінарна відповідальність за приховану діяльність.
Європа. В ЄС лобізм оформлений як участь зацікавлених сторін у виробленні політики. Діє Спільний реєстр прозорості Єврокомісії і Європарламенту, який вимагає розкриття інформації про організації і консультантів, їхні цілі і ресурси, зустрічі з високопосадовцями публікуються в онлайн-форматі.
Національні режими різняться, але загальні стандарти - публічні реєстри, кодекси етики, слід простежності впливу на регуляції та оцінка впливу для нових актів.
Принципи професійного лобізму включають:
- Законність і прозорість - робота виключно в публічному правовому полі, розкриття клієнтів і предмета мандату
- Етика і відсутність конфлікту інтересів - дотримання кодексів поведінки, відмова від практик, що створюють корупційні ризики
- Експертність - підготовка аналітичних матеріалів, даних і пропозицій до політик, а не «доступ заради доступу»
- Рівний доступ - залучення бізнесу, громадського сектору і регіонів до процесу ухвалення рішень
- Вимірюваність - чіткі цілі адвокації, KPIs і звітність перед клієнтами та суспільством
Запуск Вищої школи лобізму в Україні - наступний крок до впровадження сучасних європейських підходів у взаємодії держави, бізнесу і громадянського суспільства України. Організатори заявили про відкритий набір на перший навчальний потік, участь міжнародних менторів і практикум з підготовки політичних позицій для інституцій ЄС і США.
Інтерфакс-Україна - інформаційний та івент партнер Національної асоціації лобістів України та Вищої школи лобізму.
