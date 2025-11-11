Інфляція в Україні у жовтні зросла до 0,9%, в річному вимірі скоротилася до 10,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні прискорилося до 0,9% з
0,3% у вересні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у
понеділок на сайті.
Статвідомство нагадало, що у жовтні 2024 року зростання споживчих цін
становило 1,8%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками жовтня
цього року зменшилася до 10,9% з 11,9% за підсумками вересня, 13,2% - за
підсумками серпня, 14,1% – за підсумками липня та 14,3% за підсумками
червня після досягнення локального піку у 15,9% за підсумками травня.
Зазначається, що у жовтні-2025 базова інфляція впала до 0,6% з 1,3% у
вересні, порівняно з 0,5% у серпні та 0,3% у липні і червні. Але з
урахуванням того, що в жовтні-2024 вона становила 1,3%, у річному вимірі
базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 10,2% з
11% за підсумками вересня, 11,4% за підсумками серпня, 11,7% – за
підсумками липня, 12,1% – за підсумками червня.
На споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем поточного року ціни
на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше
(на 11% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1–1% зросли ціни на
сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби,
соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та
м’ясопродукти, сири. Водночас на 2,6–0,2% знизилися ціни на фрукти,
цукор, рис і макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові
вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових
виробів на 2,2%.
Ціни на транспорт зросли на 0,1%, здебільшого через подорожчання
проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на
5% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, інфляція в Україні, яка у 2023 році знизилася до
5,1% після стрибка у 2022-му до 26,6%, за підсумками минулого року
зросла до 12%.
Національний банк України наприкінці жовтня покращив прогноз інфляції
на цей рік до 9,2% з 9,7% у липневому макропрогнозі та залишив оцінку
інфляції на 2026 рік на попередньому рівні - 6,6%.
Споживчі ціни у жовтні2025р., %*
|
|жовтень 2025 до вересня 2025
|жовтень 2025 до грудня 2024
|жовтень 2025 до жовтня 2024
|січень-жовтень 2025 до січня-жовтня 2024
|Індекс споживчих цін
|0,9
|7,3
|10,9
|13,6
| Продукти харчування та безалкогольні напої
|1,6
|9,3
|15,6
|18,8
| Продукти харчування
| 1,7
| 8,8
| 15,4
| 18,7
| Хліб та хлібопродукти
| 1,4
| 8,9
| 13,6
| 16,4
| Хліб
| 1,3
| 11,3
| 16,5
| 19,8
| Макаронні вироби
| -0,2
| 4,8
| 7,9
| 10,7
| М'ясо та м'ясопродукти
| 1,0
| 22,9
| 25,2
| 17,4
| Риба та рибопродукти
| 1,9
| 12,8
| 16,3
| 13,6
| Молоко
| 3,8
| 6,9
| 17,7
| 19,2
| Сир та м'який сир (сир)
| 1,0
| 6,8
| 13,9
| 17,3
| Яйця
| 11,0
| -6,8
| 41,9
| 45,0
| Масло вершкове
| 1,3
| 5,6
| 16,9
| 27,8
| Олія соняшникова
| 1,6
| 14,2
| 26,0
| 30,8
| Фрукти
| -2,6
| 23,8
| 22,1
| 31,3
| Овочі
| 10,4
| -33,5
| -21,5
| 17,4
| Цукор
| -2,6
| -5,5
| -6,6
| 1,4
| Безалкогольні напої
| 1,6
| 15,7
| 18,7
| 18,4
| Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1,5
|14,8
|18,6
|17,6
| Одяг та взуття
|0,5
|0,1
|-6,0
|-4,8
| Одяг
| 0,7
| 0,2
| -5,4
| -4,8
| Взуття
| 0,1
| -0,1
| -6,7
| -4,9
| Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|0,2
|2,1
|2,4
|10,4
| Утримання та ремонт житла
| 0,3
| 3,8
| 3,1
| 3,5
| Водопостачання
| 0,0
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| Прибирання сміття
| 1,1
| 3,5
| 6,7
| 9,0
| Каналізація
| 0,0
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| Утримання будинків та прибудинкових територій
| 0,0
| 10,8
| 12,1
| 14,0
| Електроенергія
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 24,1
| Природний газ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Гаряча вода. опалення
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|0,7
|1,4
|1,7
|2,1
| Охорона здоров'я
|-0,1
|7,5
|9,9
|12,7
| Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
| -0,5
| 6,8
| 9,2
| 12,9
| Амбулаторні послуги
| 1,1
| 11,3
| 14,3
| 15,4
| Транспорт
|0,1
|4,9
|5,4
|7,4
| Пальне та олії
| 0,0
| 4,7
| 3,9
| 6,4
| Транспортні послуги
| 0,2
| 9,1
| 12,5
| 12,9
| Пасажирський залізничний транспорт
| -5,0
| 4,3
| 3,7
| 3,5
| Пасажирський автодорожній транспорт
| 0,6
| 9,6
| 13,1
| 13,4
| Зв'язок
|-0,1
|12,0
|16,4
|17,7
| Відпочинок та культура
|0,1
|-0,6
|-0,2
|0,9
| Освіта
|0,2
|14,3
|14,6
|12,6
| Ресторани та готелі
|0,9
|11,3
|14,7
|14,7
| Різні товари та послуги
|0,7
|4,2
|12,2
|11,9
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися)
бойові дії.
Дані: Держстат