Інфляція в Україні у жовтні зросла до 0,9%, в річному вимірі скоротилася до 10,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні прискорилося до 0,9% з 0,3% у вересні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок на сайті.

Статвідомство нагадало, що у жовтні 2024 року зростання споживчих цін становило 1,8%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками жовтня цього року зменшилася до 10,9% з 11,9% за підсумками вересня, 13,2% - за підсумками серпня, 14,1% – за підсумками липня та 14,3% за підсумками червня після досягнення локального піку у 15,9% за підсумками травня.

Зазначається, що у жовтні-2025 базова інфляція впала до 0,6% з 1,3% у вересні, порівняно з 0,5% у серпні та 0,3% у липні і червні. Але з урахуванням того, що в жовтні-2024 вона становила 1,3%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 10,2% з 11% за підсумками вересня, 11,4% за підсумками серпня, 11,7% – за підсумками липня, 12,1% – за підсумками червня.

На споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1–1% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири. Водночас на 2,6–0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,1%, здебільшого через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, інфляція в Україні, яка у 2023 році знизилася до 5,1% після стрибка у 2022-му до 26,6%, за підсумками минулого року зросла до 12%.

Національний банк України наприкінці жовтня покращив прогноз інфляції на цей рік до 9,2% з 9,7% у липневому макропрогнозі та залишив оцінку інфляції на 2026 рік на попередньому рівні - 6,6%.



Споживчі ціни у жовтні2025р., %*

жовтень 2025 до вересня 2025 жовтень 2025 до грудня 2024 жовтень 2025 до жовтня 2024 січень-жовтень 2025 до січня-жовтня 2024 Індекс споживчих цін 0,9 7,3 10,9 13,6 Продукти харчування та безалкогольні напої 1,6 9,3 15,6 18,8 Продукти харчування 1,7 8,8 15,4 18,7 Хліб та хлібопродукти 1,4 8,9 13,6 16,4 Хліб 1,3 11,3 16,5 19,8 Макаронні вироби -0,2 4,8 7,9 10,7 М'ясо та м'ясопродукти 1,0 22,9 25,2 17,4 Риба та рибопродукти 1,9 12,8 16,3 13,6 Молоко 3,8 6,9 17,7 19,2 Сир та м'який сир (сир) 1,0 6,8 13,9 17,3 Яйця 11,0 -6,8 41,9 45,0 Масло вершкове 1,3 5,6 16,9 27,8 Олія соняшникова 1,6 14,2 26,0 30,8 Фрукти -2,6 23,8 22,1 31,3 Овочі 10,4 -33,5 -21,5 17,4 Цукор -2,6 -5,5 -6,6 1,4 Безалкогольні напої 1,6 15,7 18,7 18,4 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1,5 14,8 18,6 17,6 Одяг та взуття 0,5 0,1 -6,0 -4,8 Одяг 0,7 0,2 -5,4 -4,8 Взуття 0,1 -0,1 -6,7 -4,9 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0,2 2,1 2,4 10,4 Утримання та ремонт житла 0,3 3,8 3,1 3,5 Водопостачання 0,0 0,7 0,7 0,7 Прибирання сміття 1,1 3,5 6,7 9,0 Каналізація 0,0 0,6 0,6 0,6 Утримання будинків та прибудинкових територій 0,0 10,8 12,1 14,0 Електроенергія 0,0 0,0 0,0 24,1 Природний газ 0,0 0,0 0,0 0,0 Гаряча вода. опалення 0,0 0,0 0,0 0,0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла 0,7 1,4 1,7 2,1 Охорона здоров'я -0,1 7,5 9,9 12,7 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання -0,5 6,8 9,2 12,9 Амбулаторні послуги 1,1 11,3 14,3 15,4 Транспорт 0,1 4,9 5,4 7,4 Пальне та олії 0,0 4,7 3,9 6,4 Транспортні послуги 0,2 9,1 12,5 12,9 Пасажирський залізничний транспорт -5,0 4,3 3,7 3,5 Пасажирський автодорожній транспорт 0,6 9,6 13,1 13,4 Зв'язок -0,1 12,0 16,4 17,7 Відпочинок та культура 0,1 -0,6 -0,2 0,9 Освіта 0,2 14,3 14,6 12,6 Ресторани та готелі 0,9 11,3 14,7 14,7 Різні товари та послуги 0,7 4,2 12,2 11,9

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат