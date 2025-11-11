Фінансові новини
11.11.25
04:16
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Програма «єВідновлення»: компенсації склали вже понад 52 мільярди гривень
16:34 10.11.2025 |
Cтаном на 10 листопада компенсації отримали 145 226 українських родин на загальну суму 52,33 мільярди гривень.
Про це у Телеграм повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України
За пошкоджене житло понад 116 500 тисяч родин отримали 11,4 мільярдів гривень. Цей тип компенсацій включає дві категорії - виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 800 гривень та 341 500 гривень відповідно.
"За знищене житло - майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 мільярдів гривень. При цьому вже придбали нове житло понад 18 600 тисяч сімей, з них понад 8,6 тисяч - родини внутрішньо переміщених осіб", - повідомляє відомство.
Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн гривень. А також 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.
"Державна програма компенсацій єВідновлення активно продовжує свою роботу. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій", - зазначає міністерство.
Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
