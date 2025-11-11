Авторизация

Програма «єВідновлення»: компенсації склали вже понад 52 мільярди гривень

16:34 10.11.2025 |

Економіка

 

Cтаном на 10 листопада компенсації отримали 145 226 українських родин на загальну суму 52,33 мільярди гривень.

Про це у Телеграм повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України

За пошкоджене житло понад 116 500 тисяч родин отримали 11,4 мільярдів гривень. Цей тип компенсацій включає дві категорії - виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 800 гривень та 341 500 гривень відповідно.

"За знищене житло - майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 мільярдів гривень. При цьому вже придбали нове житло понад 18 600 тисяч сімей, з них понад 8,6 тисяч - родини внутрішньо переміщених осіб", - повідомляє відомство.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн гривень. А також 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.

"Державна програма компенсацій єВідновлення активно продовжує свою роботу. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій", - зазначає міністерство.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

