Митники за 10 місяців виявили порушень на ₴10,7 мільярда

Державна митна служба України у січні - жовтні 2025 року виявила 8 084 порушення митних правил на 10,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у 2 934 справах про порушення митних правил тимчасово вилучені предмети правопорушень на 966 млн грн. Зокрема, промислових товарів вилучено на 668 млн грн; транспортних засобів - на понад 169 млн грн; валюти - на 69 млн грн; продовольчих товарів - на 60 млн грн.

Крім того, у 1 777 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративні стягнення у вигляді штрафу на 52 млн грн. До держбюджету стягнуто 51 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд суду митниці передали 4 613 справ на понад 10,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладені стягнення (конфіскація товарів та штрафи) на 4 млрд грн.