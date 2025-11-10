Пенсійний фонд за десять місяців отримав ₴487,9 мільярда від єдиного соцвнеску

До Пенсійного фонду у січні-жовтні цього року надійшло 487,9 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 48,2 млрд грн більше за плановий показник.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, у січні-жовтні 2025 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 487,9 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, у вересні - 52,7 млрд грн.

Зазначається, що власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за десять місяців становили 516,7 млрд грн, що на 89,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 177,4 млрд грн (-28,2 млрд грн до показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 29,5 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 34,8 млрд грн.

Також із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. У січні-жовтні на ці виплати ПФУ спрямував 0,5 млрд грн.

Із 1 липня на виплату державних соціальних допомог ПФУ спрямував 30,9 млрд грн.

Крім того, Пенсійний фонд адмініструє виплати за програмою «Пакунок школяра». Для надання цієї допомоги з державного бюджету було перераховано 0,9 млрд грн.