Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд за десять місяців отримав ₴487,9 мільярда від єдиного соцвнеску

11:17 10.11.2025 |

Економіка

Пенсійний фонд за десять місяців отримав &#8372;487,9 мільярда від єдиного соцвнеску

 

До Пенсійного фонду у січні-жовтні цього року надійшло 487,9 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 48,2 млрд грн більше за плановий показник.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, у січні-жовтні 2025 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 487,9 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, у вересні - 52,7 млрд грн.

Зазначається, що власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за десять місяців становили 516,7 млрд грн, що на 89,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 177,4 млрд грн (-28,2 млрд грн до показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 29,5 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 34,8 млрд грн.

Також із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. У січні-жовтні на ці виплати ПФУ спрямував 0,5 млрд грн.

Із 1 липня на виплату державних соціальних допомог ПФУ спрямував 30,9 млрд грн.

Крім того, Пенсійний фонд адмініструє виплати за програмою «Пакунок школяра». Для надання цієї допомоги з державного бюджету було перераховано 0,9 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес