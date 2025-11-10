Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АМКУ оштрафував будівельні компанії на ₴11,2 мільйона за змову на торгах

11:02 10.11.2025 |

Економіка

 

Антимонопольний комітет України оштрафував на 11,2 млн грн будівельні компанії за змову на торгах щодо капремонту навчальних закладів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет України рішенням від 6 листопада 2025 року визнав, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Альфабуд» та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» вчинили антиконкурентні узгоджені дії..." - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, порушення полягало у спотворенні результатів торгів, проведених у 2024 році департаментом капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації на закупівлю робіт із капітального ремонту навчальних закладів з очікуваною вартістю понад 270 млн грн.

Антимонопольний комітет України встановив, що згадані суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто.

За порушення законодавства на зазначені товариства накладено штрафи на загальну суму 17,22 млн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес