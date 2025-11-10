Фінансові новини
10.11.25
- 11:22
- RSS
- мапа сайту
АМКУ оштрафував будівельні компанії на ₴11,2 мільйона за змову на торгах
11:02 10.11.2025 |
Антимонопольний комітет України оштрафував на 11,2 млн грн будівельні компанії за змову на торгах щодо капремонту навчальних закладів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМКУ.
"Антимонопольний комітет України рішенням від 6 листопада 2025 року визнав, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Альфабуд» та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» вчинили антиконкурентні узгоджені дії..." - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, порушення полягало у спотворенні результатів торгів, проведених у 2024 році департаментом капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації на закупівлю робіт із капітального ремонту навчальних закладів з очікуваною вартістю понад 270 млн грн.
Антимонопольний комітет України встановив, що згадані суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто.
За порушення законодавства на зазначені товариства накладено штрафи на загальну суму 17,22 млн грн.
