Фінансові новини
- |
- 10.11.25
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд перерозподілив ₴37 мільйонів на виплату «Національного кешбеку»
10:54 10.11.2025 |
Кабмін збільшив на 37 млн грн обсяг коштів для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва шляхом зменшення на таку ж суму видатків за програмою часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва.
Про це йдеться у постанові від 7 листопада 2025 р. №1429, оприлюдненій на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
Згідно з документом, зміни внесені до п.1 постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2025 р. №652 "Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва".
Змінами пропонується збільшити видатки на надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва з 2,4 млрд грн до 2,437 млрд грн.
Цими ж змінами видатки з резервного фонду на надання часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва пропонується зменшити з 200,0 млн грн до 163,0 млн грн.
Як повідомлялося, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев поінформував, що виплати за програмою «Національний кешбек» за серпень будуть здійснені протягом наступного тижня у повному обсязі. Затримка з виплатами була спричинена перевищенням прогнозованої кількості учасників програми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Пенсійний фонд за десять місяців отримав ₴487,9 мільярда від єдиного соцвнеску
|АМКУ оштрафував будівельні компанії на ₴11,2 мільйона за змову на торгах
|Уряд перерозподілив ₴37 мільйонів на виплату «Національного кешбеку»
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|МАГАТЕ: ЗАЕС вперше за пів року під'єднали до резервного живлення
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах