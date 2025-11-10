Уряд перерозподілив ₴37 мільйонів на виплату «Національного кешбеку»

Кабмін збільшив на 37 млн грн обсяг коштів для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва шляхом зменшення на таку ж суму видатків за програмою часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва.

Про це йдеться у постанові від 7 листопада 2025 р. №1429, оприлюдненій на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Згідно з документом, зміни внесені до п.1 постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2025 р. №652 "Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва".

Змінами пропонується збільшити видатки на надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва з 2,4 млрд грн до 2,437 млрд грн.

Цими ж змінами видатки з резервного фонду на надання часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва пропонується зменшити з 200,0 млн грн до 163,0 млн грн.

Як повідомлялося, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев поінформував, що виплати за програмою «Національний кешбек» за серпень будуть здійснені протягом наступного тижня у повному обсязі. Затримка з виплатами була спричинена перевищенням прогнозованої кількості учасників програми.