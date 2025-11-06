Фінансові новини
- 06.11.25
- 14:50
Мінфін у жовтні забезпечив перерахування з держбюджету 16,9 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів
11:58 06.11.2025 |
У жовтні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,9 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень, зокрема:
* базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100%);
* додаткові дотації перераховано в сумі 1 млрд грн (100%).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 листопада 2025 року становлять 169,8 млрд грн, що на 49,2 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування й надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
