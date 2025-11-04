Авторизация

Уряд розраховує на 10-14 млн користувачів «Зимової підтримки» взимку 2025-2026рр

11:10 04.11.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн для найбільш вразливих категорій, очікувані витрати - 14 млрд грн, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 млн людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку, додаткові кошти для родин (виділення коштів на дітей). Очікуємо, що близько 10 млн українців скористаються програмою (взимку 2025-2026 - ІФ-У), з них до 3 млн заявок буде подано на дітей", - повідомила вона на зустрічі з журналістами у понеділок.

За словами прем'єр-міністерки, як і раніше - отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а заявки на дітей можна буде подати окремо за наявності свідоцтва про народження.

Як і попереднього року, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерських фондів.

Орієнтовна дата старту подачі заявок - 15 листопада 2025 року, закрити можливість їх подачі планується 15 грудня.

"Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми держпідтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн, враховують їх потреби", - сказав міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Цього року уряд також виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю), людям з інвалідністю I групи серед ВПО, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Улютін пояснив, що кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спецрежимом використання або на "Дія.Картку". Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

Очікується, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тис. осіб.

Як повідомлялось, наприкінці 2024 року така програма вже діяла. за три місяці роботи "Зимової єПідтримки" українці подали майже 14,4 млн заявок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

