Бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності – підсумки опитування підприємств у жовтні

Бізнес у жовтні зберіг позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності. Надходження міжнародної фінансової підтримки, стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництва доріг, сповільнення темпів інфляції, а також забезпечення стійкої ситуації на валютному ринку сприяли збереженню оптимістичних настроїв.

Натомість стримуючий вплив на економічну активність підприємств мали зростання інтенсивності обстрілів, руйнувань енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв, енергодефіцит, значні витрати бізнесу на відновлення, оплату праці та енергоресурси, а також збереження дефіциту робочої сили.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У жовтні 2025 року ІОДА становив 50.3 порівняно з 50.4 у вересні 2025 року та був вищий за рівень у жовтні 2024 року (49.4).

Підприємства торгівлі восьмий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та вдруге поспіль були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки надходженню достатньої пропозиції товарів від нового врожаю, жвавому споживчому попиту і сповільненню інфляції: секторальний індекс у жовтні зріс до 54.3 з 54.0 у вересні 2025 року (у жовтні 2024 року - 51.9). Торговельні компанії й надалі очікували на збільшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також поліпшили оцінки запасів / залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі, хоча й нижчими темпами.

Підприємства будівництва також поліпшили оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, пожвавлення житлового будівництва, а також сезонний чинник: секторальний індекс у жовтні зріс до 53.3 з 50.0 у вересні 2025 року (у жовтні 2024 року - 49.6). Будівельники впевненіше очікували на збільшення обсягів будівництва, нових замовлень та закупівлі сировини й матеріалів. На тлі очікуваного сповільнення зростання вартості послуг підрядників респонденти були налаштовані на пришвидшення темпів збільшення обсягу закупівлі їхніх послуг. Тривало пом'якшення стриманих оцінок щодо доступності підрядників.

Підприємства промисловості надали стриманіші оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на подальше руйнування виробничих потужностей, високі витрати на відновлення, оплату праці й енергоресурси, а також енергодефіцит: секторальний індекс у жовтні становив 48.8 порівняно з 49.1 у вересні 2025 року (у жовтні 2024 року - 49.8). На відміну від минулого місяця промисловці були налаштовані на зменшення обсягів нових замовлень на продукцію, а також запасів сировини та матеріалів. Очікувалося подальше зменшення обсягів нових експортних замовлень, незавершеного виробництва та залишків готової продукції. Водночас респонденти зберегли позитивні очікування щодо збільшення обсягу виготовленої продукції.

Підприємства сфери послуг також стриманіше оцінили свої економічні перспективи з огляду на руйнування залізничної інфраструктури, ускладнення та здорожчання логістики, збереження дефіциту кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у жовтні становив 48.7 (у вересні 2025 року - 49.4, у жовтні 2024 року - 47.2). На відміну від попереднього місяця респонденти очікували на зменшення обсягу нових замовлень на послуги. Водночас збереглися позитивні очікування щодо обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Підприємства промисловості, будівництва та торгівлі очікували на сповільнення темпів зростання цін постачальників і зберегли високі оцінки щодо тарифів на власні продукцію /послуги. Натомість підприємства сфери послуг були налаштовані на здорожчання цін на власні послуги на тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін.

Ситуація на ринку праці дещо пом'якшилася. Респонденти будівництва та торгівлі очікували на збільшення загальної чисельності працівників. Проте у промисловості та секторі послуг і надалі очікувалося скорочення персоналу, найсуттєвіше - у промисловості.