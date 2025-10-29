Авторизация

НОВИНИ
Фонд декарбонізації видав перший кредит для ОСББ

14:08 29.10.2025

Економіка

 

АТ "Фонд декарбонізації" видало перший кредит у співпраці із ДУ "Фонд енергоефективності" на термомодернізацію багатоквартирного будинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд енергоефективності.

"Підписано перший договір про надання кредиту від Фонду декарбонізації України. Його отримало ОСББ «Молоді 6» з міста Луцьк, яке бере участь у програмі «Енергодім», яку реалізує Фонд енергоефективності", - йдеться у повідомленні.

Загальний бюджет проєкту складає 12,7 млн грн, із яких 30% фінансується за рахунок кредиту від Фонду декарбонізації під 9% річних із відстрочкою платежу на 12 місяців, строком на 10 років, а решта 70% - це кошти ОСББ, які компенсує Фонд енергоефективності в межах програми «Енергодім».

Проєкт передбачає комплексну енергомодернізацію будинку - утеплення фасаду та даху, а також заміну зовнішніх дверей у місцях загального користування. Розрахункова річна економія ресурсів після реалізації заходів перевищить 682 тис. гривень.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

Бізнес