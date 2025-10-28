Авторизация

Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати у вересні для обчислення пенсій

23:38 27.10.2025 |

Економіка

 

Середній розмір заробітної плати у вересні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 21 190 грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року. Він становить 21 190 гривень 31 копійка», - йдеться у повідомленні.

Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати у вересні для обчислення пенсій

 

Згідно з оприлюдненими даними, у січні цього року показник середньої заробітної плати для обчислення пенсій дорівнював 18 660,32 грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

