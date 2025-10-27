Київщина встановила рекорд за обсягами продажу земельних ділянок під склади

У 2025 році Київська область встановила рекорд за обсягами продажу земельних ділянок під будівництво складів. Про це LIGA.net повідомив Дмитро Пасенков, CEO DP Development & Property, компанії, що спеціалізується на консалтингу у сфері складської логістики.

За його словами, активними гравцями на ринку виступають як українські девелопери, так і іноземні інвестори, які бачать в Україні великий потенціал для подальшого розвитку.

"Цього року зафіксовано продаж понад 150 гектарів земельних ділянок (великих лотів від 15 га) під будівництво складських та промислово-логістичних об'єктів - це найбільший показник за останній час", - пояснює Пасенков.

За минулі роки не було великих угод у київському регіоні, додав він.

Нещодавно стало відомо, що White Star Real Estate купила ділянку неподалік Бучі для створення логістичного парку площею 41 га. До кінця року можуть з'явитись нові девелопери у київському регіоні, наголосила керівниця департаменту складської та промислової нерухомості EXPANDIA Наталія Сокирко.

Окрім того, велика кількість угод залишається на стадії перемовин. Покупців цікавлять ділянки передовсім на Житомирському, Варшавському та Бориспільському напрямках, наголошує Дмитро Пасенков.

Рекордні земельні угоди в київському регіоні - це чіткий сигнал подальшого відновлення індустріальної нерухомості України, вважає СЕО консалтингової компанії. Проте не факт, що усі проєкти одразу будуватимуть - з огляду на фактор безпеки.

Нова активність на ринку може спровокувати підвищення вартості ділянок. Утім, як додав експерт, земельний банк київського регіону для логістичних потреб залишається великим, і цей вплив буде незначним.

Водночас аналітики пов'язують підвищену активність на земельному ринку зі значними втратами складського сегменту, який переживає критичний дефіцит площ.

За дев'ять місяців 2025 року склади втратили як мінімум 65 000 кв. метрів площ. Сьогодні стало відомо про те, що 25 жовтня атака РФ знищила склад на 29 000 кв. метрів та офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм на $100 мільйонів.