Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 8 міс. збільшився на 19,5% - Держстат

17:57 23.10.2025

Економіка

 

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-серпні 2025 року збільшився на 19,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 140,2 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, за 8 міс.-2025 обсяги зведення будівель виросли на 30,9%, з них житлових будинків - на 16,4%, нежитлових - на 38,7%, інженерних споруд - на 11,5%.

Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-серпні 42,8%, ремонту - 30,1%, реконструкції та інших робіт - 27,1%.

Згідно з даними Держстату, цьогоріч у січні-серпні індекс будівельної продукції сягнув 113,1% до відповідного періоду минулого року, при цьому в житловому будівництві показник становить 109,1%, у нежитловому - 130,7%, в інженерному - 105,7%.

В серпні індекс будівельної продукції сягнув 124,4% до минулорічного показника, а відносно липня-2025 - 87,2%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у серпні-2025 у житловому будівництві становили 61,4%, у нежитловому - 130,4%, в інженерному - 125,5%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 62,1%, 131,4% і 128,3% відповідно.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії, та з урахуванням уточнень нескоригованих даних на останню дату за 2025 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

