Падіння цін промвиробників в Україні у вересні 2025р склало 3,5% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в вересні знизилися на
3,5%, тоді як у серпні було зафіксовано зростання на 4,7%, у липні - на
0,7%, в червні - на 0,1% після падіння на 2,4% у травні, повідомила
Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України у вересні ціни промвиробників
скоротилися проти серпня поточного року на 4,1%, у разі постачання за
межі країни - зросли на 1%.
Згідно з даними статвідомства, в річному вимірі (відносно вересня
2024 року) за підсумками вересня 2025 року ціни в промисловості виросли
на 1,3%.
За дев’ять місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зростання цін промвиробників становило 22,1%.
За даними статвідомства, у вересні порівняно з серпнем цього року
зростання цін у видобутку металевих руд становило 4,7%, у добувній
промисловості та розробленні кар'єрів – 0,2%.
Ціни зросли у харчовій промисловості та виробництві товарів
короткострокового використання – на 1,4%, в хімічній промисловості – на
1,3%, в деревообробній - на 1%, у фармацевтиці та виробництві товарів
проміжного споживання - на 0,8%, переробній промисловості на – 0,7%, у
виробництві електричного устаткування – на 0,6%, виробництві комп'ютерів
– на 0,4%, в машинобудуванні - на 0,3%, у виробництві гумових і
пластмасових виробів - на 0,1%.
Водночас ціни знизилися у постачанні електроенергії та газу – на
8,7%, виробництві енергії – на 7,6%, коксу та продуктів нафтопереробки -
на 3,5%, у видобутку сирої нафти та природного газу – 1,4%, кам’яного
вугілля – на 0,1%.
Зміна цін виробників промислової продукції в вересні 2025 р.*, %
|
| вересень до серпня 2025
| вересень 2025 до вересень 2024
| січень-вересень 2025 до січня-вересень 2024
| Промисловість
| 96.5
| 101.3
| 122.1
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 100.2
| 107.0
| 105.6
| Добування кам'яного вугілля
| 99.9
| 99.5
| 100.9
| Добування сирої нафти та природного газу
| 98.6
| 108.8
| 108.2
| Добування металевих руд
| 104.7
| 112.2
| 107.0
| Переробна промисловість
| 100.7
| 111.1
| 112.8
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 101.4
| 119.2
| 120.6
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 102.7
| 125.9
| 119.1
| Виробництво молочних продуктів
| 101.2
| 115.9
| 119.1
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 101.4
| 116.0
| 116.4
| Виробництво цукру
| 97.2
| 97.9
| 98.7
| Виробництво напоїв
| 100.0
| 109.3
| 109.2
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 100.0
| 104.7
| 108.3
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.0
| 107.7
| 108.1
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 96.5
| 87.6
| 90.7
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 101.3
| 106.2
| 107.8
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 100.8
| 106.4
| 120.1
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.1
| 107.8
| 109.3
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 99.9
| 104.7
| 107.2
| Машинобудування
| 100.3
| 107.8
| 109.0
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.4
| 114.9
| 110.6
| Виробництво електричного устаткування
| 100.6
| 106.8
| 110.1
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 100.3
| 110.0
| 110.7
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 100.2
| 105.4
| 107.6
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 91.3
| 89.9
| 130.1
| Товари проміжного споживання
| 100.8
| 108.1
| 109.1
| Інвестиційні товари
| 100.1
| 107.0
| 109.5
| Споживчі товари короткострокового використання
| 101.4
| 117.0
| 118.7
| Споживчі товари тривалого використання
| 100.4
| 106.8
| 106.4
| Енергія
| 92.4
| 92.0
| 126.0
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.