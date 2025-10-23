Падіння цін промвиробників в Україні у вересні 2025р склало 3,5% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в вересні знизилися на 3,5%, тоді як у серпні було зафіксовано зростання на 4,7%, у липні - на 0,7%, в червні - на 0,1% після падіння на 2,4% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України у вересні ціни промвиробників скоротилися проти серпня поточного року на 4,1%, у разі постачання за межі країни - зросли на 1%.

Згідно з даними статвідомства, в річному вимірі (відносно вересня 2024 року) за підсумками вересня 2025 року ціни в промисловості виросли на 1,3%.

За дев’ять місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зростання цін промвиробників становило 22,1%.

За даними статвідомства, у вересні порівняно з серпнем цього року зростання цін у видобутку металевих руд становило 4,7%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 0,2%.

Ціни зросли у харчовій промисловості та виробництві товарів короткострокового використання – на 1,4%, в хімічній промисловості – на 1,3%, в деревообробній - на 1%, у фармацевтиці та виробництві товарів проміжного споживання - на 0,8%, переробній промисловості на – 0,7%, у виробництві електричного устаткування – на 0,6%, виробництві комп'ютерів – на 0,4%, в машинобудуванні - на 0,3%, у виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,1%.

Водночас ціни знизилися у постачанні електроенергії та газу – на 8,7%, виробництві енергії – на 7,6%, коксу та продуктів нафтопереробки - на 3,5%, у видобутку сирої нафти та природного газу – 1,4%, кам’яного вугілля – на 0,1%.



Зміна цін виробників промислової продукції в вересні 2025 р.*, %

вересень до серпня 2025 вересень 2025 до вересень 2024 січень-вересень 2025 до січня-вересень 2024 Промисловість 96.5 101.3 122.1 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 100.2 107.0 105.6 Добування кам'яного вугілля 99.9 99.5 100.9 Добування сирої нафти та природного газу 98.6 108.8 108.2 Добування металевих руд 104.7 112.2 107.0 Переробна промисловість 100.7 111.1 112.8 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 101.4 119.2 120.6 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 102.7 125.9 119.1 Виробництво молочних продуктів 101.2 115.9 119.1 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 101.4 116.0 116.4 Виробництво цукру 97.2 97.9 98.7 Виробництво напоїв 100.0 109.3 109.2 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 100.0 104.7 108.3 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.0 107.7 108.1 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 96.5 87.6 90.7 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 101.3 106.2 107.8 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 100.8 106.4 120.1 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.1 107.8 109.3 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 99.9 104.7 107.2 Машинобудування 100.3 107.8 109.0 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.4 114.9 110.6 Виробництво електричного устаткування 100.6 106.8 110.1 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 100.3 110.0 110.7 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 100.2 105.4 107.6 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 91.3 89.9 130.1 Товари проміжного споживання 100.8 108.1 109.1 Інвестиційні товари 100.1 107.0 109.5 Споживчі товари короткострокового використання 101.4 117.0 118.7 Споживчі товари тривалого використання 100.4 106.8 106.4 Енергія 92.4 92.0 126.0

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.