Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Профільний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому: +325 мільярдів гривень на оборону
10:38 21.10.2025 |
Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому Цей бюджет додає +325 млрд грн на оборону.
Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.
Вона закликала усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроекту за основу і В ЦІЛОМУ, "оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська".
Відео на тему:
"Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було", - зазначила Підласа.
"Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, як повідомили в медіа)", - нагадує вона.
З них (вичерпний перелік): +210,9 млрд грн - ЗСУ, +99,1 млрд - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ, +8,1 млрд грн - Національній гвардії.
Також +4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв'язку, +1,3 млрд грн - для СБУ, +918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту, +83 млн грн - Державній прикордонній службі, +28,8 млн грн - для ГУР МО, +8 млн грн - для СЗР.
Покрити цю суму планується з кількох джерел.
Так, 294,3 млрд грн - міжнародна допомога (це 6 млрд євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються)
Ще 10,4 млрд грн - скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд - очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд - економія на гарантійних зобов'язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
20 млрд грн - очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фіз осіб).
Розгляд цих змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
|Міненерго: російські дрони блокують відновлення світла у Чернігівській області
|«ПлейСіті» оголосило тендер на створення Реєстру залежних від азартних ігор
|Аграрії вже засіяли майже 5 мільйонів гектарів озимих культур
|Атака РФ на енергетику: в усіх областях запровадили графіки обмеження потужності для бізнесу
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.10.25
|Профільний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому: +325 мільярдів гривень на оборону
Бізнес
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд