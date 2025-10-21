Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Профільний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому: +325 мільярдів гривень на оборону

10:38 21.10.2025

Економіка

 

Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому Цей бюджет додає +325 млрд грн на оборону.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Вона закликала усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроекту за основу і В ЦІЛОМУ, "оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська".

Відео на тему:

"Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було", - зазначила Підласа.

"Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, як повідомили в медіа)", - нагадує вона.

З них (вичерпний перелік): +210,9 млрд грн - ЗСУ, +99,1 млрд - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ, +8,1 млрд грн - Національній гвардії.

Також +4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв'язку, +1,3 млрд грн - для СБУ, +918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту, +83 млн грн - Державній прикордонній службі, +28,8 млн грн - для ГУР МО, +8 млн грн - для СЗР.

Покрити цю суму планується з кількох джерел.

Так, 294,3 млрд грн - міжнародна допомога (це 6 млрд євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються)

Ще 10,4 млрд грн - скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд - очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд - економія на гарантійних зобов'язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн - очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фіз осіб).

Розгляд цих змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.
За матеріалами: Економічна правда
 

