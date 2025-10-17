Понад 63% всіх видатків - на оборону: за дев’ять місяців з бюджету витратили 2,8 трильйона

Видатки загального фонду державного бюджету у вересні становили 312,6 млрд грн, а загалом за січень - вересень 2025 року - 2,82 трлн грн, що на на 20,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів за даними Державної казначейської служби України.

Зазначається, що видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону за січень - вересень 2025 року становили 1,78 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у вересні було витрачено 210,8 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше - 1,13 трлн грн (40,1%) - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, у тому числі у вересні - 135,2 млрд грн. Порівняно з 9 місяцями торік витрати зросли на 1,6%.

На соціальне забезпечення було витрачено 474,9 млрд грн (16,9% від загального обсягу видатків), з них у вересні - 55,1 млрд грн. Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, підтримку малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам.

На оплату товарів і послуг витрачено 397,3 млрд грн (14,1%), з них у вересні - 53,6 млрд грн. Кошти були спрямовані, зокрема, підтримку Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів. Із цих сум профінансовано придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування.

Також за цією статтею фінансувалася програма державних гарантій медичного обслуговування населення, що реалізується Національною службою здоров'я України.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям витрачено 347,1 млрд грн (12,3% всіх видатків), з них у вересні - 33,6 млрд грн. Йдеться про придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ, а також забезпечення діяльності Фонду розвитку підприємництва.

На обслуговування державного боргу в січні -вересні витрачено 246,3 млрд грн (8,7%), з них 13 млрд грн - у вересні.

На трансферти місцевим бюджетам було спрямовано 139,3 млрд грн (4,9% всіх видатків загального фонду), з них у вересні - 16 млрд грн. Проти січня - вересня торік обсяг трансфертів зріс на 8,6 млрд грн, або на 6,6%.