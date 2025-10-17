У МВФ пояснили погіршення прогнозу для економіки України на 2025-2026 роки

Міжнародний валютний фонд пояснив відсутність покращення прогнозів для України на цей та наступний роки продовженням бомбардування РФ української енергоструктури, а також очікуваннями, що війна триватиме впродовж 2026 року.

Про це сказав голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу.

«Що стосується прогнозів зростання в Україні, то вони дійсно погіршилися, і це є відображенням того, що ми бачимо, зокрема, від атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які також зачіпають цивільне населення», - зазначив представник Фонду.

Крім того, продовжив він, МВФ також враховує те, що уряд України чітко вказав, що війна триватиме довше. У цьому контексті він підтвердив, що Фонд прогнозує показники економічного зростання України з урахуванням того, що війна може тривати протягом 2026 року.

«Щодо балансу поточного рахунку, то зміни, які ви бачите в наших прогнозах на 2025 рік, відображають, що, з одного боку, ми фіксуємо збільшення імпорту критично важливих товарів, які необхідні Україні для ведення війни, а з іншого боку, збільшення імпорту населенням - з огляду на втрату конкурентоспроможності економіки», - зазначив Каммер.

Водночас представник МВФ підкреслив важливість для України продовжувати «рішучі реформаторські зусилля» у боротьбі з корупцією, покращенні врядування та зміцненні інститутів. За його словами, це надзвичайно важливо для підготовки України до етапу реструктуризації та для її прагнень приєднатися до ЄС.

«Тому ці структурні реформи необхідно проводити. Маю сказати, що одна з частин програми також чітко зосереджена на мобілізації внутрішніх доходів. Донори надають Україні суттєву підтримку, але Україна також повинна підтримувати свій бюджет, доклавши рішучих зусиль для збільшення доходів», - підкреслив Каммер.

Водночас він позитивно оцінив зусилля української влади. За його словами, уряд «має дуже перспективне бачення, яке виходить за межі цієї війни, і хоче створити належні умови для структури економіки, а також для структури уряду й держави, щоби підтримати соціальні видатки, яких очікує населення».

Як повідомляв Укрінформ, МВФ підтвердив прогноз щодо зростання реального ВВП України до 2,0% за результатами цього року та 4,5% наступного. Водночас Фонд скоригував свій прогноз щодо зростання загального державного боргу України: за результатами поточного року цей показник сягне 108,6% від ВВП країни, тоді як у квітні очікувалося його підвищення до 110%.