Бізнес зберіг позитивні оцінки подальшої ділової активності за помірного посилення інфляційних та курсових очікувань - Нацбанк

У ІІІ кварталі 2025 року бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності впродовж наступних 12 місяців. Респонденти й надалі очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств на тлі помірного посилення інфляційних та курсових очікувань.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 102.5% порівняно зі 103.1% у ІІ кварталі 2025 року (далі - ІІ квартал)

Учасники опитування зберегли позитивні очікування щодо загальних обсягів реалізації продукції, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану підприємств. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 15 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Натомість оцінки щодо майбутньої загальної кількості працівників залишалися стриманими.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Вплив браку кваліфікованих працівників є все ще вагомим. Водночас відчутно послабився вплив курсового чинника.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес і надалі очікував на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців помірнішими темпами: баланс відповідей - 6.1% (у ІІ кварталі - 9.2%).

Збільшення обсягу виробництва очікували респонденти з 12 областей, представники більшості видів економічної діяльності, великі та середні за розмірами підприємства та всі ‒ за напрямами діяльності.

Найвищі очікування продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування дещо посилились: у ІІІ кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.4% порівняно з 10.9% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15.0%, збільшилася до 22.0% з 15.0% у попередньому опитуванні.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 79.8% респондентів. П'ятий квартал поспіль спостерігалось посилення очікувань щодо зростання цін на світових ринках. Також респонденти очікували на посилення впливу курсового чинника. Натомість другий квартал поспіль послаблювались очікування стосовно впливу чинника "податкові зміни".

Респонденти посилили курсові очікування до 44.11 грн/дол. США з 43.84 грн/дол . США у попередньому кварталі. 60.2% респондентів очікували обмінний курс понад 43.50 грн/дол. США, 38.6% респондентів - у межах 40.51 - 43.50 грн/дол. США.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Бізнес зберіг негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив "мінус" 4.5% порівняно з "мінус" 5.3% у ІІ кварталі.

Респонденти й надалі позитивно оцінювали зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 1.7% (у IІ кварталі 2025 року - 2.4%).

Оптимістичні очікування продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості, інших видів діяльності та сільського господарства. Натомість респонденти будівництва, транспорту та зв'язку і торгівлі мали стримані оцінки.

Учасники опитування очікували на збільшення обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців швидшими темпами, зокрема на зовнішньому ринку: баланси відповідей ‒ 11.0% і 16.1% (у ІІ кварталі - 10.5% та 9.4% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували представники більшості видів економічної діяльності, найбільше - переробної промисловості, енерго- та водопостачання та сільського господарства. Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку найбільше очікували респонденти підприємств сільського господарства, інших видів діяльності та переробної промисловості.

Респонденти очікували на повільніше зростання рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 4.3% (у ІІ кварталі - 7.8%). Водночас учасники опитування мали стримані очікування щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей - 0.0% (у IІ кварталі - "мінус" 0.7%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, поліпшили очікування щодо зростання їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 18.7% (у ІІ кварталі - 14.3%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, збільшилася до 23.3% порівняно з 20.2% у попередньому опитуванні.

Респонденти зберегли стримані оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей не змінився порівняно з ІІ кварталом - "мінус" 4.4%. Негативні очікування мали респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше - будівництва. Натомість підприємства сільського господарства очікували на збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців.

На тлі незначного зменшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 32.8% опитаних у ІІІ кварталі порівняно з 33.3% у ІІ кварталі) дещо зменшилася частка респондентів, які планують брати банківські кредити - 33.3% (у ІІ кварталі - 33.9%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті - 78.8% (у ІІ кварталі - 83.0%). Зависокі ставки залишаються найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів - 47.7% відповідей. Значна частка респондентів і надалі зазначала про наявність інших джерел фінансування - 41.6% порівняно із 43.6% у попередньому опитуванні.

Більше за решту чинників посилився вплив чинника "надмірні вимоги до застави"(на 2.5 п. п. до 29.9%).

Респонденти посилили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей - 12.4% (у попередньому опитуванні - 9.8%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, становила 6.8% порівняно з 6.4% у ІІ кварталі.