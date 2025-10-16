Авторизация

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у серпні зросли на 5,4% - Держстат

17:46 16.10.2025

Економіка

 

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у серпні 2025 року зросли на 5,4% порівняно з серпнем 2024 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у серпні-2025 до серпня-2024 ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 5,7%, у нежитловому - 5,5%, в інженерному - 5,2%. Водночас порівняно з липнем поточного року ціни зросли відповідно на 0,2%, 0,1% та 0,6%.

У серпні-2025 до грудня-2024 ціни на будмонтажроботи зросли на 4%, тоді як за підсумками восьми місяців 2025 року ціни на будівництво зросли на 6% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Як повідомлялося, у 2024 році ціни на будівельно-монтажні роботи збільшилися на 7,9% порівняно з попереднім роком, а у 2023-му - виросли на 15,8% до 2022 року.

Держстат вказав, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

