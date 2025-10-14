Фінансові новини
Корирування
Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
23:52 13.10.2025
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для ефективного приватно-публічного партнерства в оборонній сфері.
"Цим рішенням ми впроваджуємо нову систему роботи з оборонними технологіями - відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО", - зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Суть рішення
* Постанова формує нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міноборони.
* Виробники отримують право виготовляти озброєння та військову техніку на основі державних розробок, які довели ефективність у бойових умовах.
* Технології залишаються у власності держави та застосовуються за процедурами Міноборони.
* Готова продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі, що гарантує прозорість і контроль.
Хто може долучитися
До експерименту допускаються українські виробники, які:
* мають державні контракти у сфері оборони;
* визначені критично важливими для забезпечення ЗСУ;
* внесені до електронного реєстру виконавців державних контрактів.
Також передбачена можливість міжнародної співпраці: іноземні партнери зможуть отримати доступ до технологій за умови, що виготовлена продукція буде поставлена Україні як військово-технічна допомога.
Очікувані зміни
* масштабування перевірених рішень кількома виробниками одночасно;
* збільшення обсягів виробництва та насичення фронту перевіреною технікою;
* розширення номенклатури озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок;
* усунення "вузьких місць" у виробничих потужностях;
* залучення потенціалу партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.
Контроль і безпека
Доступ до технологій надаватиметься лише перевіреним виробникам за чіткими критеріями. Виробництво супроводжуватиметься державним контролем якості, аудитами та контрактними умовами, що захищають національні інтереси.
Міністерство оборони інформуватиме про доступні для виробництва технології самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об'єднання виробників.
До слова, раніше Міноборони України повідомляло, що у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence військові тепер можуть оцінювати замовлені дрони та залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.
У відомстві зазначили, що нова опція допоможе підрозділам робити більш обґрунтований вибір - рішення базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді.
