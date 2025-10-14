Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держава компенсує витрати на розмінування фізособам у агросекторі
15:51 13.10.2025 |
Відтепер скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства. Уряд ухвалив відповідні зміни до постанови №284.
Про це інформує Міністерство економіки.
"Тепер кожен власник чи орендар такої ділянки може подати заяву на розмінування коштом держави і після очищення безпечно працювати на своїй землі", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.
За його словами, близько одного мільйона гектара агроземель, придатних для фермерства, розташовані на територіях, де велися або ведуться бойові дії. Не скрізь можна безпечно працювати.
"Але землі на деокупованих територіях, які не обробляються через загрозу мін та інших вибухонебезпечних предметів (ВНП), ми прагнемо повернути до роботи", - зазначив він.
Власник земельної ділянки може подати заявку через Державний аграрний реєстр. Якщо в нього немає такої змоги, він може це зробити особисто, заповнивши заявку в паперовій або в електронній формі, наклавши електронний підпис, повідомляє міністерство.
Заповнені паперові заявки подаються до місцевих держадміністрацій або виконавчого органу сільських, селищних, міських рад за місцем розташування ділянки або на електронну пошту, визначену цими органами.
Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування впродовж трьох днів перевіряють достовірність інформації в заявці. Якщо вона не відповідає дійсності або немає підтвердження права власності, її відхиляють.
У разі схвалення заявки власника земельної ділянки включають до переліку виробників сільськогосподарської продукції для отримання компенсації.
"Цей перелік щомісяця до 5 числа надсилається Центру гуманітарного розмінування разом з електронними копіями заявок. А вже ЦГР перевіряє повну інформацію про заявника і земельну ділянку", - говориться у повідомленні.
ЦГР може відхилити заявку, якщо Центр протимінної діяльності надав інформацію про неможливість розмінування ділянки через несприятливу безпекову ситуацію.
А також якщо центр не надав інформацію про забруднення або імовірне забруднення ділянки ВНП.
Також причиною відхилення заявки може стати кевідповідність земель або виробників умовам, викладеним в порядку.
У разі, якщо заявка схвалена, ЦГР після відкриття заявником ескроу-рахунку, підписує із ним угоду і після цього оголошує аукціон із закупівлі послуг розмінування.
Зміни до постанови набувають чинності через 10 робочих днів після ухвалення.
Загалом в межах державної програми компенсації розмінування агроземель повернули до безпечного використання 5 165 га земель, повідомляє міністерство.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
|Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку
|Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації
|Українці від початку року сплатили ₴33,8 мільярда земельного податку
|Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ