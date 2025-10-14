Держава компенсує витрати на розмінування фізособам у агросекторі

Відтепер скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства. Уряд ухвалив відповідні зміни до постанови №284.

Про це інформує Міністерство економіки.

"Тепер кожен власник чи орендар такої ділянки може подати заяву на розмінування коштом держави і після очищення безпечно працювати на своїй землі", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

За його словами, близько одного мільйона гектара агроземель, придатних для фермерства, розташовані на територіях, де велися або ведуться бойові дії. Не скрізь можна безпечно працювати.

"Але землі на деокупованих територіях, які не обробляються через загрозу мін та інших вибухонебезпечних предметів (ВНП), ми прагнемо повернути до роботи", - зазначив він.

Власник земельної ділянки може подати заявку через Державний аграрний реєстр. Якщо в нього немає такої змоги, він може це зробити особисто, заповнивши заявку в паперовій або в електронній формі, наклавши електронний підпис, повідомляє міністерство.

Заповнені паперові заявки подаються до місцевих держадміністрацій або виконавчого органу сільських, селищних, міських рад за місцем розташування ділянки або на електронну пошту, визначену цими органами.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування впродовж трьох днів перевіряють достовірність інформації в заявці. Якщо вона не відповідає дійсності або немає підтвердження права власності, її відхиляють.

У разі схвалення заявки власника земельної ділянки включають до переліку виробників сільськогосподарської продукції для отримання компенсації.

"Цей перелік щомісяця до 5 числа надсилається Центру гуманітарного розмінування разом з електронними копіями заявок. А вже ЦГР перевіряє повну інформацію про заявника і земельну ділянку", - говориться у повідомленні.

ЦГР може відхилити заявку, якщо Центр протимінної діяльності надав інформацію про неможливість розмінування ділянки через несприятливу безпекову ситуацію.

А також якщо центр не надав інформацію про забруднення або імовірне забруднення ділянки ВНП.

Також причиною відхилення заявки може стати кевідповідність земель або виробників умовам, викладеним в порядку.

У разі, якщо заявка схвалена, ЦГР після відкриття заявником ескроу-рахунку, підписує із ним угоду і після цього оголошує аукціон із закупівлі послуг розмінування.

Зміни до постанови набувають чинності через 10 робочих днів після ухвалення.

Загалом в межах державної програми компенсації розмінування агроземель повернули до безпечного використання 5 165 га земель, повідомляє міністерство.