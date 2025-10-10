Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року - забудовники

Собівартість будівництва житла з початку 2025 року виросла в середньому на 10-25% залежно від класу житла, основними факторами зростання стали подорожчання будівельних матеріалів та логістики, а також збільшення зарплат у галузі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Собівартість будівництва у 2025 році продовжує зростати, і це вже стало системним явищем, а не тимчасовим викликом. З початку року витрати зросли в середньому на 10-15%, залежно від класу житла. Серед ключових чинників - подорожчання будівельних матеріалів, збільшення витрат на логістику, валютні коливання, дефіцит кваліфікованих кадрів та підвищення заробітних плат", - розказали агентству в пресслужбі компанії City One Development.

За даними компанії, ціни на будівельні матеріали з початку 2025 року демонструють помірне зростання в середньому на 10%. Так, ціна на бетон зросла на 6%, метал - понад 2%, цемент - понад 10%, штукатурку - понад 13%, а цегла піднялася в ціні на понад 9%. Водночас фаза різкого цінового стрибка на ринку будівельних матеріалів вже минула, вважає девелопер.

"Найбільш суттєве здорожчання у порівнянні з довоєнним періодом ми фіксували 2024 року. Тоді ціна на метал зросла на 21%, бетону - на 47%, цеглу - на 10%. Така динаміка свідчить про те, що ринок уже пройшов фазу різкого цінового стрибка, і поточне зростання - це радше поступова корекція, ніж новий шок", - зазначили у компанії.

Як повідомили у пресслужбі Alliance Novobud, бетон та арматура зросли в ціні орієнтовно на 5-7% з початку року, гідроізоляційні матеріали - на 7-10%, кабельна продукція на 10-15%. Крім того, суттєво подорожчали утеплювач та залізобетонні вироби - до 25%, ПВХ вікна - майже на 20%, радіатори опалення - на 23,5%.

"Можемо відмітити зростання вартості будівельних матеріалів в проміжку 7-25%, що викликано курсовими коливаннями на імпортну складову, логістичними витратами через війну і зміну маршрутів та девальвацією гривні", - пояснив девелопер.

Крім того, збільшилися ціни майже на всі види будівельно-монтажних робіт: з початку року зростання становило 15-25%, зазначили в Alliance Novobud.

За інформацією СЕО компанії Enso Раміля Мехтієва, найбільше подорожчали інженерні системи та оздоблювальні матеріали. Водночас експерт зазначив, що ціни на певні будматеріали локального виробництва залишаються стабільними.

Своєю черго директор з будівництва компанії DIM Володимир Жигман зауважив, що найбільше подорожчали будівельні матеріали, які залежать від імпорту складових, енерговитрат у виробництві або логістики.

"Подорожчання бетонних сумішей, арматури, утеплювачів та інженерних рішень - це результат зламаних ланцюгів, а не лише інфляції. Найбільше подорожчали матеріали, які залежать від імпорту, від енерговитрат у виробництві або доставки. Наприклад, базові матеріали все частіше імпортуються, а логістика подовжилась - час на замовлення матеріалів збільшився у півтора-два рази", - пояснив він.

За даними експерта, якщо у довоєнному 2021 році частка імпортних будматеріалів на будівельному ринку України становила 14%, то на середину 2025 року вона зросла приблизно до 30%. Ціни на іноземні матеріали здебільшого не змінилися, тоді як українські виробники змушені підвищувати ціни на свою продукцію через релокації, призупинення та обмеження виробництва через війну.

Зростання цін на будівельні матеріали та будмонтажні роботи є однією з основних складових удорожчання собівартості будівництва житла, підтвердили в компанії "РІЕЛ".

"Для реалізації проєктів сьогодні потрібен більший ресурс. Це пов'язано зі зростанням вартості матеріалів та будівельно-монтажних робіт. Собівартість квадратного метру в новобудові у Львові та Києві у 2025 році зросла на 25% порівняно із 2021", - повідомили експерти девелопера.

Крім того, на собівартість будівництва вплинули і збільшення заробітних плат в будівельній сфері.

"Саме у 2025 році цифри змінились не суттєво - на 5-7% з початку року, але порівно з початком 2024 року зростання становить 15-18%. На це впливає збільшення фонду заробітних плат, вартість матеріалів та експлуатації техніки - в цілому подорожчало все", - додав директор з розвитку одеської будівельної компанії "Два Академіка" Максим Одінцов.