Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%

13:18 10.10.2025 |

Економіка

 

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, раніше Світовий банк у своїх прогнозах розраховув на закінчення війни Росії проти України, і зростання наступного року прогнозувалося вище.

"Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5% і ми цей прогноз тримаємо", - пояснив Соболев.

За попередніми оцінками Мінекономіки в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП більш як 5%, приблизно 5,3%.

Головними драйверами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і у аграрній сфері.

"У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це буде характерно відрізняти нас від того, що у Росії", - зазначив міністр. Віе зауважив, що у ворога зростання з кожним місяцем зростання уповільнюється і впаде зрештою до нуля.

Водночас у нас протягом вересня і жовтня буде зростання 3-4%, сказав він.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес