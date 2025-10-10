Фінансові новини
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%
13:18 10.10.2025
Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%.
Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
За його словами, раніше Світовий банк у своїх прогнозах розраховув на закінчення війни Росії проти України, і зростання наступного року прогнозувалося вище.
"Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5% і ми цей прогноз тримаємо", - пояснив Соболев.
За попередніми оцінками Мінекономіки в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП більш як 5%, приблизно 5,3%.
Головними драйверами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і у аграрній сфері.
"У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це буде характерно відрізняти нас від того, що у Росії", - зазначив міністр. Віе зауважив, що у ворога зростання з кожним місяцем зростання уповільнюється і впаде зрештою до нуля.
Водночас у нас протягом вересня і жовтня буде зростання 3-4%, сказав він.
