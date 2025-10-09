Ціни на приватні будинки в Україні зросли у середньому у 2-3 рази порівняно з довоєнним часом - дані OLX

Ціни на приватні будинки в Україні станом на вересень 2025 року виросли у середньому у два-три рази у порівнянні з довоєнним 2021 роком, найбільше зростання - у західних областях, повідомила пресслужба порталу "OLX Нерухомість".

Згідно даних OLX, найбільше ціни на приватні будинки виросли у Вінницькій області - на 354% порівняно з 2021 роком, до $62,2 тис. За останній рік ціни виросли на 27%.

Суттєве зростання також зафіксоване у Волинській області - на 275%, до 2021 року ($55 тис.), та на 43% до 2024 року, та у Львівській області - на 267%, до 2021 року ($86,1 тис.), та на 14% до минулого року.

У столиці динаміка більш стримана: зростання ціни становило 107% до 2021 року (до $229,6 тис.), 18% - до 2024 року. У Київській області ціни зросли в середньому на 104% до довоєнного 2021 року (до $110 тис.), та на 7% до минулого року. В Одеській області ціни зросли на 106% за чотири роки (до $74,1 тис.), та на 15% за рік.

OLX зазначає, що найнижчі темпи зростання цін на приватні будинки зафіксовані на півдні та півночі країни: станом на вересень 2025 року в порівняні з 2021 роком ціни виросли на 48% у Херсонській області (до $21 тис.), на 63% у Чернігівській (до $10 тис.), на 76% у Миколаївській (до $20 тис.).

