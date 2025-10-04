«Земельний банк»: фермери взяли у суборенду понад 3,5 га землі

За тиждень онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель принесли державі 62,7 млн грн.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

У межах проєкту "Земельний банк" в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 онлайн-аукціонів. В ході торгів вартість зросла у 4,4 раза. Середня вартість суборенди за гектар - 14 793 гривні.

Локації ділянок: Харківська, Миколаївська, Кіровоградська, Закарпатська, Хмельницька та Київська області. 3 535,86 га - загальна площа ділянок, які були виставлені на торги.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 10,4 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 62,7 млн грн з ПДВ", - говориться у повідомленні.