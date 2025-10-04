Фінансові новини
Повноцінний запуск 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану — заступник глави Мінцифри
Повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану. Однак тестування заплановано у трьох містах.
Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв'ю Forbes.
За його словами, майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують технологію 5G. Покрити велику частину території України звʼязком 5G можна до 2030-го.
Як повідомляли в Мінцифри, цьогоріч тестування технології заплановано у Львові, Харкові та Бородянці.
«Чому ці міста? Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію за найскладніших обставин. Україна здатна впроваджувати інновації навіть за умов можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів», - писав глава Мінцифри Михайло Федоров.
Раніше зазначалося, що тестування мережі зв'язку 5G можуть проводити в Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.
Вперше 5G запустили в Україні в тестовому режимі у київському офісі компанії Vodafone.
