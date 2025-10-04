Фінансові новини
04.10.25
- 00:42
Кабмін вирішив закрити доступ до даних про підприємства ОПК у реєстрах
23:35 03.10.2025 |
На запит виробників Кабінет міністрів ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) у публічних реєстрах. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.
Зокрема, це стосується інформації про їхнє розташування та виробничі потужності.
"Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій", - написала Свириденко.
За словами прем'єрки, уряд заклав запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану.
"Безпека нашої оборонної індустрії - ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - наголосила Свириденко.
