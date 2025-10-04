Податкові надходження з початку року зросли майже на чверть - ДПС

За січень - вересень цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів, що на 24,6% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що порівняно із січнем - вереснем 2024 року надходження зросли на 187,7 млрд грн. Платникам податків на рахунки відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ.

"Дев'ять місяців наповнення бюджету - це стійкість попри виклики. Вдячна бізнесу за внесок у фінансову стабільність держави. Завдяки незламності, активності і свідомості платників податків ДПС вдалося виконати план надходжень у січні - вересні на 108,1%", - зазначила в. о. голови Державної поЗокрема, у вересні ДПС виконала план на 100,6%, забезпечивши надходження до бюджету 81,5 млрд грн, що на 14,8 млрд грн перевищує показник вересня минулого року.

Найбільші надходження забезпечили ПДВ (40,1 млрд грн), податок на доходи фізосіб (30 млрд грн), акцизний податок (12,9 млрд грн) та податок на прибуток підприємств (7,8 млрд грн). При цьому платникам ПДВ відшкодовано 15 млрд грн.даткової служби Леся Карнаух.