04.10.25
00:41
- RSS
Умєров сказав, яку зброю та з якою метою планує експортувати Україна
23:23 03.10.2025 |
Готується створення "Технологічної ставки" з метою збільшення фінансування на закупівлю озброєння для Збройних сил України.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
"Готуємо "Технологічну ставку". Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель", - зазначив він.
За словами Умєрова, Україна експортуватиме лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритет залишається у збереженні потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань.
"Напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів", - додав він.
Умєров поінформував, що очікується детальна доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами.
"Окремо розглянемо останню атаку Росії на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об'єктів. Також розглянемо наші відповіді ворогу - далекобійні операції", - підсумував він.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Умєров сказав, яку зброю та з якою метою планує експортувати Україна
