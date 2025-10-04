Авторизация

Умєров сказав, яку зброю та з якою метою планує експортувати Україна

23:23 03.10.2025 |

Економіка

 

Готується створення "Технологічної ставки" з метою збільшення фінансування на закупівлю озброєння для Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Готуємо "Технологічну ставку". Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель", - зазначив він.

За словами Умєрова, Україна експортуватиме лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритет залишається у збереженні потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань.

"Напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів", - додав він.

Умєров поінформував, що очікується детальна доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами.

"Окремо розглянемо останню атаку Росії на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об'єктів. Також розглянемо наші відповіді ворогу - далекобійні операції", - підсумував він.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

