НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна заявив про рекордні фінансові показники за всю історію

18:10 03.10.2025 |

Економіка

 

Фінансовий результат Фонду державного майна України станом на кінець третього кварталу цього року перевищив 7,7 млрд грн - це рекордний показник за аналогічний період за всі роки діяльності Фонду.

Як ідеться в повідомленні ФДМУ, досягнуті фінансові показники:

* 4,68 млрд грн - надходження від приватизації (з них 2,5 млрд грн - від санкційних активів),

* 254,02 млн грн - сплата ПДВ від приватизації,

* 1,8 млрд грн - від реалізації санкційних активів (перераховано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії,

* 728,3 млн грн - надходження від оренди державного майна,

* 238,11 млн грн - частина чистого прибутку державних підприємств і дивіденди.

Серед топ-5 приватизованих об'єктів, які приватизували з початку 2025 року, Фонд назвав наступні:

* "Укрбуд" - 805 млн грн,

* державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім" (Вінниця).Фінальна ціна на аукціоні склала 608,14 млн грн,

* єдиний майновий комплекс державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод" (Житомир). Фінальна ціна на аукціоні - 137,50 млн грн,

* обєєкт незавершеного будівництва - дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок державного управління "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України" (Київ). Фінальна ціна на аукціоні - 111 млн грн,

* єдиний майновий комплекс державного підприємства "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз" (Львів). Фінальна ціна на аукціоні - 107 млн грн.

* "Такий фінансовий результат за дев'ять місяців - це рекорд для Фонду за всі роки діяльності. Це свідчення того, що ми не просто виконуємо планові завдання, а робимо більше - забезпечуємо стійкість держави навіть у часи війни", - наголосили у Фонді.

Як повідомлялося, на початку жовтня Фонд держмайна підписав договір купівлі-продажу 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" з ТОВ "Техно-онлайн" за 805 млн грн. Таким чином, приватизаційний аукціон завершений.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк". Мета такого рішення - скорочення державної присутності у банківському секторі та залучення додаткових надходжень до держбюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

